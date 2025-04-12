Anadolu Üniversitesi'nde Yapay Zeka Zirvesi Düzenleniyor!

Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Zirvesi" Heyecanı

Eskişehir'de düzenlenecek olan Yapay Zeka Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle 21 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Yapay Zekanın dijital çağda dezenformasyonla mücadeledeki rolü ve sanat, tasarım, eğitim gibi yenilikçi alanlardaki uygulamaları ele alacak.

Önemli Konuşmalar ve Sunumlar

Etkinliğin açılışını TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez yapacak. İlk oturum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bu oturumda CİB Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Gökhan Varan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan çeşitli konularda sunumlar yapacak.

İkinci Oturum ve Uzman İsimler

İkinci oturumu moderatörlüğünü Bilgi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Eriş üstlenecek. Bu oturumda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Çalışkan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Çelik, Öğrenme Teknolojileri AR-GE Birimi Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Emel Güler ve Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Berkem Bulut sunumlar gerçekleştirecek.

Rektör Adıgüzel'den Açıklama

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinlikle ilgili olarak şunları ifade etti: "2025 yılında yapay zeka konusunda önemli çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalardan ilki, 21 Nisan'da düzenleyeceğimiz Yapay Zeka Zirvesi olacak. Etkinliğimiz, üniversitemizin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. İlgi duyan herkesi zirveye bekliyoruz!"

Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle Anadolu Üniversitesi'nde "Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, konuya ilişkin açıklama yaptı.