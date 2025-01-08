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Anadolu Üniversitesi'nden Çevrimiçi Öğrenci Bilgi Sistemi İle Yeni Dönem

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, çevrim içi öğrenci bilgi sistemi ile tüm işlemleri dijital ortamda gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:07
Anadolu Üniversitesi'nden Çevrimiçi Öğrenci Bilgi Sistemi İle Yeni Dönem

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde Dijital Dönüşüm

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'nde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atarak 'Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi' aracılığıyla öğrencilere tüm işlemlerini çevrim içi yapma olanağı sunuyor. Rektörlükten gelen açıklamayla birlikte, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencileri, kayıt yenileme, belge alma gibi işlemleri mobil cihazlardan, bilgisayarlardan veya tabletlerden 7/24 erişimle hızlı bir biçimde gerçekleştirebilecek.

Açıköğretim Bilgi Sistemi’nin Avantajları

Açıklamada, ANADOLUM eKampüs platformu ile öğrencilere erişim sağlanan ders kitapları ve diğer öğrenme materyallerine kolay ulaşım imkanı tanındığı vurgulandı. Ayrıca, kayıt süreçleri, sınav sonuçları ve staj gibi işlemlerin çevrim içi yapılabilmesi, öğrencilere modern bir öğrenim deneyimi sunuyor.

Dijitalleşme ile Tasarruf Hedefi

Anadolu Üniversitesi'nin güçlü bilişim altyapısı, öğrencilere bulundukları yerden herhangi bir fiziki büroya gitmelerine gerek kalmadan öğrenim süreçlerine devam etme olanağı veriyor. Bu değişim, büroların işletme giderlerinin ortadan kalkmasına ve toplamda yaklaşık 250 milyon lira tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

Sürdürülebilir ve Hızlı Çözümler

Dijital dönüşüm, öğrencilere zaman ve mekandan bağımsız bir öğrenme deneyimi sunarak işlemleri daha hızlı tamamlamalarını sağlarken çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Kağıt ve enerji tüketiminin azalması, seyahat ihtiyacının ortadan kalkmasıyla birlikte hem bireysel hem de kurumsal düzeyde karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor.

Açıköğretim Sistemi, kaynakların etkin kullanımı ve kesintisiz hizmet anlayışıyla öğrencilere modern ve kolay bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde başlatılan "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi"...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde başlatılan "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden öğrenciler tüm işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

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