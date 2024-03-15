Android 15 alacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu

Geliştirici önizleme sürümlerinin hızla yayınlandığı bu dönemde, Samsung kullanıcılarının merakla beklediği soru şu: Hangi modeller Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini alacak? Özellikle Android 14'ün dağıtımında hızlı davranarak dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli üreticinin, yeni güncellemeyle de benzer bir performans sergilemesi bekleniyor.



Samsung cephesinde Android 15 ve One UI 7.0 güncellemesini alacak modellerle ilgili net bir liste henüz açıklanmamış olsa da, geçmişe bakarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Önceki güncellemelerde olduğu gibi, Samsung'un amiral gemisi modellerinin öncelikli olarak güncelleme alması bekleniyor. Bu modeller arasında Galaxy S21 serisi, Note 20 serisi ve katlanabilir telefonlar olan Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 öne çıkıyor.

Ancak, Samsung'un güncelleme politikası bölgesel ve taşıyıcıya göre değişebildiğinden, güncellemenin hangi modellere ve ne zaman geleceğini kesin olarak belirlemek zor. Bu nedenle, Samsung kullanıcıları güncellemelerle ilgili resmi duyuruları takip etmeliler.





İŞTE ANDROID 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK SAMSUNG CİHAZLARI!

Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüyle birleştirerek uyumlu telefon ve tabletlerine entegre etme kararı aldı. Güncellemelerin dağıtım sürecinde daha kapsamlı bir yaklaşım benimseyen şirket, son dönemde yazılım desteğini artırmış durumda.

Özellikle Galaxy S serisi, Android 15 ve One UI 7.0 güncellemesine geçiş yapacak cihazlar arasında öne çıkıyor. İşte, güncellemeyi alacak Samsung modelleri:

-Galaxy S24 Ultra

-Galaxy S24+

-Galaxy S24

-Galaxy S23 Ultra

-Galaxy S23+

-Galaxy S23

-Galaxy S23 FE

-Galaxy S22 Ultra

-Galaxy S22+

-Galaxy S22

-Galaxy S21 FE

-Galaxy S21 Ultra

-Galaxy S21+

Bu modeller, Android 15 ve One UI 7.0'ın sunduğu yeni özellikler ve performans artışlarıyla kullanıcıların deneyimini daha da iyileştirecek. Samsung'un güncelleme politikasındaki bu adım, kullanıcıların memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Güncellemelerin dağıtımı, bölgesel ve taşıyıcıya göre değişebileceğinden, kullanıcılar resmi duyuruları takip etmelidir.