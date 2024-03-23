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Android 15 ile mobil oyuncular derin bir oh çekecek

Son duyuruya göre, Android 15’in geliştirici önizleme sürümü 2, mobil oyunlarda daha önce var olan 60 fps limitini geçmeyi mümkün kılacak. İşte bu konu hakkında bazı ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 23.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 14:56
Android 15 ile mobil oyuncular derin bir oh çekecek

Google, en son Android 15 geliştirici önizleme sürümü 2’yi piyasaya sürerek, işletim sistemine çeşitli yeni özellikler ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte, Android 15’in mobil oyunlarda daha önceki 60 fps olan performans sınırını aşması bekleniyor. İşte bu yenilikle ilgili bazı bilgiler!

ANDROİD TELEFONLARA YENİ ÖZELLİK

Son güncelleme, oyunlarda varsayılan kare hızı sınırlamasını kaldıran yeni bir özelliği beraberinde getirdi. Bu yeni özellik sayesinde, 60 fps olan standart sınır aşılarak cihazların tam performans potansiyelini kullanabilmesi mümkün hale geliyor. Genellikle Android platformunda oyunlar 60 fps ile sınırlı oluyor; ancak geliştiriciler bu güncellemeyle birlikte, belirli cihazlarda daha yüksek kare hızlarını aktif edebilecekler. Bu değişiklik, oyun deneyiminizi daha akıcı ve yüksek performanslı hale getirecek.

android

ANDROİD 15 İLE MOBİL OYUNLAR DAHA YÜKSEK KARE HIZINDA OYNANACAK

Geliştirici seçenekleri menüsünde yer alan bu ayar, cihazınızda daha yüksek kare hızlarını deneyimlemenizi sağlıyor. Geliştirici seçeneklerini etkinleştirmek için, Ayarlar menüsünden Hakkında bölümüne ve oradan da Yazılım Bilgisi’ne gidip, Derleme Numarası’na defalarca dokunmanız yeterli olacaktır.

Bu özellik, aslen geliştiricilerin oyunları yüksek kare hızlarında test etmeleri amacıyla oluşturulmuş olsa da, geliştirici seçeneklerinde bulunan diğer işlevler gibi son kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

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