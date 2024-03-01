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Android kullanıcılarının işine yarayacak yeni özellik yolda

Google Kişiler uygulamasında yeni güncelleme geliyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar, ana ekranlarında kişilerden gelen mesajları doğrudan görebilecek ve hızlı bir şekilde yanıtlayabilecekler. İşte yeni güncellemenin detayları...

Yayın Tarihi: 01.03.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:52
Android kullanıcılarının işine yarayacak yeni özellik yolda

Google Kişiler widget'ı, kullanıcılara doğrudan ana ekranlarında kişilerin gönderdiği mesajları görüntüleme seçeneği sunacak. Bu güncelleme ile birlikte artık kullanıcılar, belirli bir kişiden gelen en son mesajı görüntüleyebilecek ve hatta yanıtlayabilecekler. Ancak bu özelliği kullanabilmek için Kişiler uygulamasına bildirim erişim izni verilmesi gerekecek.

YENİ TASARIM NASIL OLACAK?

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Ayrıca, Google Kişiler uygulamasının kendisi de ufak bir tasarım değişikliğine gidiyor. Ana Kişiler ekranında yer alan telefon, e-posta ve şirket simgeleri, üç nokta menüsünün arkasına taşınıyor. Bu değişiklik, kullanıcıların daha kolay bir şekilde yeni kişi eklemelerine olanak sağlayacak.

Google Kişiler widget'ındaki bu yenilikler, kullanıcıların sık iletişimde oldukları kişilerin mesajlarını daha hızlı bir şekilde görebilmelerine olanak tanıyacak. Bu da kullanıcıların mesajlaşma uygulamasını açmadan iletişimde kalmalarını sağlayarak vakit kazanmalarını sağlayacak. Şu anda bu özelliklerin test aşamasında olduğu belirtiliyor, ancak yakın gelecekte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Google Kişiler widget'ı üzerinde yapılan güncelleme, kullanıcıların iletişimde oldukları kişilerle daha kolay etkileşimde bulunmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Artık ana ekranlarında mesajları görebilecekleri bu widget, kullanıcıların zaman kazanmasına ve iletişimlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak. Bu özellik, özellikle yoğun bir mesaj trafiği olan kullanıcılar için oldukça faydalı olabilir, çünkü mesajları doğrudan ana ekranlarından takip edebilme imkanı sunarak hızlı yanıtlama olanağı sağlayacak.

Diğer yandan, Google Kişiler uygulamasındaki tasarım değişikliği, kullanıcıların kişilerle etkileşimlerini daha kolay ve akıcı hale getirme amacı taşıyor. Telefon, e-posta ve şirket simgelerinin üç nokta menüsünün arkasına taşınması, kullanıcıların yeni kişi eklemek gibi temel işlevlere daha hızlı erişim sağlayacak. Bu değişiklik, uygulamanın kullanımını daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

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