Apple, AB'nin talimatıyla App Store kurallarını değiştiriyor!

Teknoloji devi Apple, Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki müzik akışı uygulamalarının geliştiricilerine daha fazla esneklik sağlayacak yeni politikalarını duyurdu. Bu adım, Avrupa Birliği'nin düzenleyici taleplerine yanıt olarak gelirken, aynı zamanda önceki haksız ticaret uygulamaları nedeniyle Apple'a verilen önemli bir para cezasının ardından geldi.

Yapılan açıklamaya göre, Apple artık müzik akışı uygulamalarının kullanıcılarını kendi web sitelerine yönlendirmelerine izin verecek. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar müzik içerikleri veya hizmetleri satın almak için geliştiricilerin web sitelerine yönlendirilebilecekler. Ayrıca, geliştiriciler kullanıcılara satın alma süreci hakkında bilgi verebilecek ve alternatif ödeme yöntemlerini sunabilecekler.

Bu karar, özellikle Spotify gibi müzik akışı hizmetlerinin Apple'ın App Store politikaları nedeniyle yaşadığı rekabet sorunlarına çözüm getirme potansiyeline sahip. Spotify gibi büyük şirketler, önceki politikaların rekabeti kısıtladığını ve alternatif ödeme yöntemlerini kullanma imkanlarını engellediğini iddia etmişlerdi.





Apple'ın bu hamlesi, Avrupa pazarındaki rekabet ortamını iyileştirmeye ve geliştiricilere daha fazla özgürlük sağlamaya yönelik olarak yorumlanıyor. Ancak, Spotify şu anda bu değişiklikle ilgili herhangi bir açıklama yapmamış durumda.

Apple, ayrıca Avrupa Komisyonu'nun kararının şirketin geliştiricilere sunduğu araçlar ve hizmetler üzerinde bir etkisi olmadığını belirtti. Bu duyuru sırasında, döviz kuru 1 dolar için 0,9230 avro seviyesindeydi.

Apple'ın bu politika değişikliği, müzik akışı endüstrisindeki rekabetin yeniden şekillenmesine ve geliştiricilere daha geniş bir iş yapma alanı sunmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.