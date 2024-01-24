Apple, App Store dışı uygulamalar için ücret almayı planlıyor!

Apple, mart ayında yürürlüğe girecek Dijital Pazarlar Yasası ile iPhone'un App Store'u dışından üçüncü taraf indirmelerine izin vermeye başladığında ekstra ücretler talep etmeyi ve kısıtlamalar eklemeyi planlıyor.

Yasa, üçüncü taraf geliştiricilerin App Store'dan doğrudan indirme gerektirmeden iPhone uygulamaları sunmasına olanak tanıyor. Edinilen bilgilere göre Meta, Spotify ve Microsoft'un bu değişiklikten nasıl yararlanacaklarını planlayan şirketler arasında olduğunu bildiriyor.

Örneğin Meta, doğrudan Facebook reklamlarından indirmelere izin vermek istiyor. Spotify muhtemelen uygulamasını internet sitesi üzerinden indirme olanağı sunacak ve Microsoft ise oyunlar için kendi üçüncü taraf uygulama mağazasını açmayı planlıyor.





APPLE, ABD’DEKİ GİBİ BİR YOL İZLEMEYİ PLANLIYOR

Apple, üçüncü taraf ödemeleri konusunda ABD'de izlediği yola benzer bir yol izlemeyi planlıyor. Şirkete göre, ABD'li geliştiriciler, App Store dışında başka ödeme seçenekleri sunabilir ama yine de Apple'a yüzde 27'lik bir ücret ödemeleri gerekiyor. Buna ek olarak, harici bir bağlantıyı tanıtmak için bazı yönergelere uymaları ve aynı zamanda şirketin bir ücret talep edebilmesi için bu harici bağlantı üzerinden yapılan her satın alma işlemini Apple'a bildirmeleri gerekiyor.

ABD'li geliştiriciler, Apple'ın bu mahkeme kararına nasıl uymaya karar verdiği konusunda öfkeliydi ve şirket aynı şeyi Avrupa'da da yapmaya çalışacak.

Ayrıca, Apple'ın App Store dışından indirilen uygulamaların yakın gözetimini sürdürmek istediğini, aynı zamanda kendisine App Store dışından indirilen her uygulamayı inceleme ve App Store dışından indirme olanağı sunan geliştiricilerden ücret toplama olanağı verdiğini söylüyor.