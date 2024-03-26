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Apple artık iPhone'ları kutudan çıkmadan güncelleyecek

Apple tarafından yenilikler kullanıcılarla buluşmaya devam ederken bu defa İphone'ları satılmadan önce, henüz daha kapalı kutulardayken güncelleneceği bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:37
Apple artık iPhone'ları kutudan çıkmadan güncelleyecek

Nisan ayıyla beraber İphone'ların satışa sunulmadan önce mağazalarda güncellenmesini ele alırken başlatılan yeni program üzerine ABD mağazalarından başlayacak ve sonrasında küresel olarak yayılacağı açıklandı. Apple haberiyle beraber Mark Gurman'dan açıklaalar geldi.

Apple özel sistem geliştirilirken İphone'un kutusundan çıkarılmadan önce mağazada yazılım güncelleme şansı verildi. Gurman, teknoloji üzerinde “Sistem, MagSafe ve diğer kablosuz teknolojileri kullanarak iPhone’u paketi açmadan güçlendirip yeni yazılımı indirip yükledikten sonra cihazı kapatıyor,” ifadelerini kullanarak yeni sistemi açıkladı.
iphone kutusu
İphone 15'in piyasaya sürülmesiyle beraber kullanıcıların yeni İphone'larını kurmadan önce İOS 17.0.2 güncellemesi yapılmaktadır. Bu güncellemenin yapılmaması durumunda kullanıcılar yeni İphone'larını kurmada zorluk yaşarken baştan başlamak zorunda kalabilir. Bu nedenle en son cihazlarınızın kurulması gerektiği sorunların önüne geçileceği belirtildi.

İphone almayı düşüşnen ler için kurulum sürecinin daha basit olmasıyla beraber cihazların otomatik güncelleneceği bilgisi verildi. Önümüzdeki İphone 16 modellerinin kurulum sürecini iyileştirileceği belirtildi.

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