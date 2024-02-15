Bist 100
9.242,15 1%
DOLAR
30,74 0%
EURO
33,27 0,75%
ALTIN
1.980,74 0,65%

Apple bir tasarım devini kaybetti! 30 yıllık tasarımcı işten ayrıldı!

Apple’da 30 yıldan fazla bir süre çalışan tasarımcı Bart Andre, şirketle yolları ayırdığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:35
Apple bir tasarım devini kaybetti! 30 yıllık tasarımcı işten ayrıldı!

Kıdemli Apple tasarımcısı Bart Andre, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından Apple’dan ayrıldığını açıkladı. Bunun şirketin ünlü tasarım ekibindeki bir dizi ayrılığın sonuncusu olduğu öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre Andre, Ive'ın eski ekibinin kalan son üyelerinden biriydi. Apple'ın donanım ve yazılım ürünlerinin görünüm ve hissiyatından sorumlu olan grup, en son piyasaya sürülen Apple Vision Pro'nun geliştirilmesinde de kilit rol oynamıştı.

Habere göre, Ive'ın halefi Evans Hankey'in geçen yıl ayrılmasının ardından ekibin liderliğini üstlenen ve en uzun süre görev yapan tasarımcı olan Andre, bu ay meslektaşlarına emekli olacağını söyledi.

apple

APPLE’IN ÖNDE GELEN İSİMLERİ BİR BİR AYRILDI

Ive'ın 2019'daki ayrılışı, iPhone şirketinin tasarımcılarının birçoğunun daha sonra kendi tasarım şirketi LoveFrom'a katılmasıyla bir göçü hızlandırdı. Devam eden çıkışlar arasında en son Colin Burns, Shota Aoyagi ve geçen yılın sonlarında ayrılan Peter Russell-Clarke yer aldı. Bloomberg'e göre, Ive döneminden kalan önemli isimler arasında tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Richard Howarth, Molly Anderson ve Duncan Kerr de bulunuyor.

Bazı çalışanların tasarım bölümünün artık bir operasyon yöneticisi olan COO Jeff Williams tarafından denetlenmesinden rahatsız oldukları ve maliyet düşürücü önlemlerin ekibin hemen para kazanma potansiyeli olmayan gelecekteki ürün fikirlerini özgürce keşfetme yeteneğini kısıtladığı belirtildi.

Ive'ın 2019'da şirketten ayrılmasının ardından Apple CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'da yayınlanan ve Ive'ın ayrılışına katkıda bulunan nedenlerden birinin Cook'un Steve Jobs'a kıyasla tasarıma olan ilgisizliği olduğunu belirten bir haberi eleştirdi. Cook'un Apple'daki uzmanlık alanının, CEO olmadan önce tedarik zinciri yönetimi ve operasyonlar olduğu biliniyor.

Apple'ın Ive yönetimindeki tasarım ekibi yaklaşık iki düzine çalışandan oluşuyor ve AirPods ve Apple Watch gibi ürünleri raflara çıkmadan önce yıllarca takıntılı bir şekilde hazırlıyor. Wallpaper'ın 2022 tarihli geniş kapsamlı profilinde bildirdiğine göre, ekip aynı zamanda cihaz arayüzleri ve tipografiden de sorumlu ve Apple ürünlerini şirket içinde çizme, modelleme ve prototipleme yeteneğine sahip.

İLGİLİ HABERLER

Korelilerin cam gibi cilt sırrı açığa çıktı! Pürüzsüz bir cilt isteyen bunu yapıyor

Korelilerin cam gibi cilt sırrı açığa çıktı! Pürüzsüz bir cilt isteyen bunu yapıyor

Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız

Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız

Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! 10.000 TL’ye arsa sahibi olacaksınız

Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! 10.000 TL’ye arsa sahibi olacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Microsoft’a göre hükümetler ChatGPT'yi kötüye kullanıyor!
2
Apple bir tasarım devini kaybetti! 30 yıllık tasarımcı işten ayrıldı!
3
Cybertruck’ın yağmurda paslandığı iddia edildi!
4
OLED MacBook Pro’nun tanıtımı bir kez daha ertelendi!
5
Bilim insanları ilk kez bir asteroidin yüzeyinde su tespit etti!
6
Oyunseverlere Steam'den bayram ettiren kampanya! O oyunlarda çok büyük indirim var

O tarihte bir gram altın 3000 TL'yi görecek! Uzman isimden altın borçlananlara kritik uyarı

Tek imzaya kredi kartı borcunuza destek verilecek! O banka müşterileri yaşadı

Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! 10.000 TL’ye arsa sahibi olacaksınız

Granit tencere alırken iki kez düşünün! Bu özellik sadece gerçeğinde var

Eşinin Abisiyle Yaşadığı İlişkiyi Esra Ezmeci’ye Anlattı, Herkes Şokta Kaldı! Ortalık Karıştı

Portakallı Kek nasıl yapılır? İşte püf noktaları

1069 muhtelif arsa satışa çıkartılıyor! Bu 48 ilde olanlar şansı yakalayacak

Bal Sahte mi Gerçek mi? Balın Doğallığını Test Etmenin En Kolay Yolu: Tek İhtiyacınız Su ve Kibrit

Faizsiz taşıt kredisi olur mu demeyin! Banka o şarta 280.000 TL veriyor

Tavşan kanı çay demlemek bu kadar basitmiş! Çay açık olmuş lafını bir daha duymayacaksınız

Evinizde Hatay lezzetini yaşayacaksınız! Mis gibi biberli ekmek tarifi

Korelilerin cam gibi cilt sırrı açığa çıktı! Pürüzsüz bir cilt isteyen bunu yapıyor