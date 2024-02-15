Apple bir tasarım devini kaybetti! 30 yıllık tasarımcı işten ayrıldı!

Kıdemli Apple tasarımcısı Bart Andre, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından Apple’dan ayrıldığını açıkladı. Bunun şirketin ünlü tasarım ekibindeki bir dizi ayrılığın sonuncusu olduğu öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre Andre, Ive'ın eski ekibinin kalan son üyelerinden biriydi. Apple'ın donanım ve yazılım ürünlerinin görünüm ve hissiyatından sorumlu olan grup, en son piyasaya sürülen Apple Vision Pro'nun geliştirilmesinde de kilit rol oynamıştı.

Habere göre, Ive'ın halefi Evans Hankey'in geçen yıl ayrılmasının ardından ekibin liderliğini üstlenen ve en uzun süre görev yapan tasarımcı olan Andre, bu ay meslektaşlarına emekli olacağını söyledi.





APPLE’IN ÖNDE GELEN İSİMLERİ BİR BİR AYRILDI

Ive'ın 2019'daki ayrılışı, iPhone şirketinin tasarımcılarının birçoğunun daha sonra kendi tasarım şirketi LoveFrom'a katılmasıyla bir göçü hızlandırdı. Devam eden çıkışlar arasında en son Colin Burns, Shota Aoyagi ve geçen yılın sonlarında ayrılan Peter Russell-Clarke yer aldı. Bloomberg'e göre, Ive döneminden kalan önemli isimler arasında tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı Richard Howarth, Molly Anderson ve Duncan Kerr de bulunuyor.

Bazı çalışanların tasarım bölümünün artık bir operasyon yöneticisi olan COO Jeff Williams tarafından denetlenmesinden rahatsız oldukları ve maliyet düşürücü önlemlerin ekibin hemen para kazanma potansiyeli olmayan gelecekteki ürün fikirlerini özgürce keşfetme yeteneğini kısıtladığı belirtildi.

Ive'ın 2019'da şirketten ayrılmasının ardından Apple CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'da yayınlanan ve Ive'ın ayrılışına katkıda bulunan nedenlerden birinin Cook'un Steve Jobs'a kıyasla tasarıma olan ilgisizliği olduğunu belirten bir haberi eleştirdi. Cook'un Apple'daki uzmanlık alanının, CEO olmadan önce tedarik zinciri yönetimi ve operasyonlar olduğu biliniyor.

Apple'ın Ive yönetimindeki tasarım ekibi yaklaşık iki düzine çalışandan oluşuyor ve AirPods ve Apple Watch gibi ürünleri raflara çıkmadan önce yıllarca takıntılı bir şekilde hazırlıyor. Wallpaper'ın 2022 tarihli geniş kapsamlı profilinde bildirdiğine göre, ekip aynı zamanda cihaz arayüzleri ve tipografiden de sorumlu ve Apple ürünlerini şirket içinde çizme, modelleme ve prototipleme yeteneğine sahip.