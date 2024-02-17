OnlyFans’a rakip olan şirketten yapay zekâ tarafından üretilen yetişkin içeriğine büyük yatırım!

Son birkaç aydır Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında bir "sanal influencer", "dijital hayal kız" ve "dijital ilham perisi" dalgası ortaya çıkıyor.

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan bu influencer'lar, Sika Moon ve Aitana gibi binlerce, bazen de yüz binlerce takipçiye sahip. Ayrıca, Sika Moon ve Aitana'ya benzer şekilde, çoğu genç, güzel kadınlar açık kıyafetler giyiyor ve en sadık hayranları için yetişkinlere yönelik içerik yayınlıyor.

Fanvue ise bunun için başvurdukları bir platform olarak biliniyor. Platform, OnlyFans ve Patreon gibi işliyor ve ödeme temelli içerik sunuyor. Yapay zekâ ile üretilen yetişkin içeriklerini büyük ölçüde yasaklayan rakiplerinin aksine, Fanvue bu konuda yükselişte ve yapay zekâ etkileyicileri topluluğuna büyük yatırım yapıyor.

Ancak Fanvue, kullanıcı tabanını ve iş modelini yapay zekâ tarafından üretilen açık içerik üzerine kurmaya devam ederken, bazı uygulamaları içerik üreticiler arasında endişelere yol açtı.

Bir içerik üreticisi platformla ilişkilerini "bir lütuf ve bir meydan okuma" olarak tanımladı. Bu içerik üreticisi ve diğerleri, Fanvue'nun bazı endişelerini gidermekte yavaş davrandığını söyledi.





İÇERİK ÜRETİCİLER FANVUE’İN İHANET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

İçerik üreticileri rahatsız eden özel bir Fanvue taktiği, bazı kullanıcılarına belirli yapay zekâ modellerine ücretsiz abonelik teklif eden e-postalar gönderme uygulaması olarak biliniyor.

Gelir elde etmek amacıyla platformdaki takipçi sayılarını artırmak için çabalayan bazı içerik üreticiler bunu bir “ihanet” olarak değerlendirdi. Abonelerinin e-postalarının rızaları olmadan başka influencer'ları tanıtmak için kullanılmasının etik olmadığını savundu ve hayranlarını kaybetmekten endişe ettiklerini söyledi.

İlk içerik üretici, "Şartlar ve koşullarda açıkça yasaklanmamış olsa da, etkileyiciler, eğer doğruysa, bu uygulamanın platformun adil ve şeffaf bir içerik oluşturucu topluluğu geliştirme niyet ve taahhüdüne ilişkin etik kaygıları artırdığını savunuyor" dedi.

Fanvue'nun CEO'su Will Monange bunun şirketin hayran aktivasyonu ve elde tutma optimizasyonunu denemek için yaptığı pek çok testten sadece biri olduğunu söyledi.

Monange, yaptığı açıklamada, "Baktığımız açılardan biri, platform içinde dolaşan bir hayranı tutabilirsek, o içerik üreticiye geri dönme veya başka içerik üreticilerle gitme olasılıkları çok daha yüksektir. İçerik üreticilerin bunu neden ifade ettiklerini anlayabiliyorum. Buna, bir hayranın kendilerinden uzaklaştırıldığını hissetmeleri olarak bakıyorlar. Bizim bakış açımıza göre, yapmaya çalıştığımız şey hayranların bir değeri olduğundan emin olmak” diye konuştu.

Fanvue'nun bu pazarlama e-postalarında tanıttığı modellerden bazılarının sosyal medyada çok az yer alması ya da hiç yer almaması, içerik üretici topluluğunun bu fenomenleri kimin yarattığını ve Fanvue'nun onları özellikle tanıtma nedenlerinin ne olduğunu merak etmesine yol açıyor.

Monange, testin "ücretsiz deneme yayınlama konusunda rahat olan içerik üreticilerle" gerçekleştirildiğini söyledi.