Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

OnlyFans’a rakip olan şirketten yapay zekâ tarafından üretilen yetişkin içeriğine büyük yatırım!

OnlyFans’ın rakibi olan Fanvue isimli bir şirket, yapay zekâ tarafından üretilen yetişkin içeriğine büyük yatırım yapıyor. Ancak bazı içerik üreticiler bu yaklaşımı eleştiriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:22
OnlyFans’a rakip olan şirketten yapay zekâ tarafından üretilen yetişkin içeriğine büyük yatırım!

Son birkaç aydır Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında bir "sanal influencer", "dijital hayal kız" ve "dijital ilham perisi" dalgası ortaya çıkıyor.

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan bu influencer'lar, Sika Moon ve Aitana gibi binlerce, bazen de yüz binlerce takipçiye sahip. Ayrıca, Sika Moon ve Aitana'ya benzer şekilde, çoğu genç, güzel kadınlar açık kıyafetler giyiyor ve en sadık hayranları için yetişkinlere yönelik içerik yayınlıyor.

Fanvue ise bunun için başvurdukları bir platform olarak biliniyor. Platform, OnlyFans ve Patreon gibi işliyor ve ödeme temelli içerik sunuyor. Yapay zekâ ile üretilen yetişkin içeriklerini büyük ölçüde yasaklayan rakiplerinin aksine, Fanvue bu konuda yükselişte ve yapay zekâ etkileyicileri topluluğuna büyük yatırım yapıyor.

Ancak Fanvue, kullanıcı tabanını ve iş modelini yapay zekâ tarafından üretilen açık içerik üzerine kurmaya devam ederken, bazı uygulamaları içerik üreticiler arasında endişelere yol açtı.

Bir içerik üreticisi platformla ilişkilerini "bir lütuf ve bir meydan okuma" olarak tanımladı. Bu içerik üreticisi ve diğerleri, Fanvue'nun bazı endişelerini gidermekte yavaş davrandığını söyledi.

yapay zeka

İÇERİK ÜRETİCİLER FANVUE’İN İHANET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

İçerik üreticileri rahatsız eden özel bir Fanvue taktiği, bazı kullanıcılarına belirli yapay zekâ modellerine ücretsiz abonelik teklif eden e-postalar gönderme uygulaması olarak biliniyor.

Gelir elde etmek amacıyla platformdaki takipçi sayılarını artırmak için çabalayan bazı içerik üreticiler bunu bir “ihanet” olarak değerlendirdi. Abonelerinin e-postalarının rızaları olmadan başka influencer'ları tanıtmak için kullanılmasının etik olmadığını savundu ve hayranlarını kaybetmekten endişe ettiklerini söyledi.

İlk içerik üretici, "Şartlar ve koşullarda açıkça yasaklanmamış olsa da, etkileyiciler, eğer doğruysa, bu uygulamanın platformun adil ve şeffaf bir içerik oluşturucu topluluğu geliştirme niyet ve taahhüdüne ilişkin etik kaygıları artırdığını savunuyor" dedi.

Fanvue'nun CEO'su Will Monange bunun şirketin hayran aktivasyonu ve elde tutma optimizasyonunu denemek için yaptığı pek çok testten sadece biri olduğunu söyledi.

Monange, yaptığı açıklamada, "Baktığımız açılardan biri, platform içinde dolaşan bir hayranı tutabilirsek, o içerik üreticiye geri dönme veya başka içerik üreticilerle gitme olasılıkları çok daha yüksektir. İçerik üreticilerin bunu neden ifade ettiklerini anlayabiliyorum. Buna, bir hayranın kendilerinden uzaklaştırıldığını hissetmeleri olarak bakıyorlar. Bizim bakış açımıza göre, yapmaya çalıştığımız şey hayranların bir değeri olduğundan emin olmak” diye konuştu.

Fanvue'nun bu pazarlama e-postalarında tanıttığı modellerden bazılarının sosyal medyada çok az yer alması ya da hiç yer almaması, içerik üretici topluluğunun bu fenomenleri kimin yarattığını ve Fanvue'nun onları özellikle tanıtma nedenlerinin ne olduğunu merak etmesine yol açıyor.

Monange, testin "ücretsiz deneme yayınlama konusunda rahat olan içerik üreticilerle" gerçekleştirildiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OnlyFans’a rakip olan şirketten yapay zekâ tarafından üretilen yetişkin içeriğine büyük yatırım!
2
Oppenheimer'ın torunu yapay zekânın riskleri karşısında insanları uyardı!
3
Apple'ın katlanabilir iPhone'ları geliştirmeyi durdurduğu iddia edildi!
4
Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ertelendi mi?
5
Apple, tarayıcılarla ilgili DMA’daki yeni kurallar nedeniyle bazı engellemeler getirdi!
6
Teknoloji devleri 2024 seçimlerinde deepfake’lerle mücadele konusunda anlaştı!
7
iPhone 15 Pro Max’in şarj süresi hayal kırıklığı yarattı! İşte en uzun şarj süresine sahip iPhone’lar…

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak