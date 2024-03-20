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TikTok Live Studio ile bilgisayardan canlı yayın açılabilecek

TikTok, kullanıcılarının deneyimini bir klasmana taşıyan yeni bir özellikle karşımızda: TikTok LIVE Studio! Artık TikTok hesabınızı kullanarak özelleştirilmiş ve interaktif canlı yayınlar yapma imkanınız var. TikTok, bu yeni uygulamayı bilgisayarlar üzerinden canlı yayın yapmak isteyen içerik üreticileri ve herkes için kullanıma sunuyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:08
TikTok Live Studio ile bilgisayardan canlı yayın açılabilecek

TikTok, içerik üreticileri ve TikTok hesabı olan herkes için heyecan verici bir yeniliği duyurdu: TikTok LIVE Studio uygulaması! Artık kullanıcılar, bilgisayarları üzerinden canlı yayın yapma imkanına sahip olacaklar. Bu yeni özellik, içerik oluşturmayı hem daha rahat hem de benzersiz bir deneyim haline getiriyor.

 

TIKTOK LIVE STUDIO İLE CANLI YAYINLAR ARTIK DAHA KOLAY

Kullanıcılar, detaylı CANLI yayın ayarları sayesinde yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini özelleştirebilir, potansiyel izleyici kitlelerini genişletebilirler. Ayrıca, çoklu konuk veya co-host özellikleri sayesinde interaktif yayınlar y


TikTok, içerik üreticileri için heyecan verici bir gelişmeyle karşımızda: TikTok LIVE Studio artık Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için kullanılabilir hale geldi! Bu yeni yazılım, kullanıcıların video ve ses içeriklerini farklı kaynaklardan alarak özelleştirilmiş en fazla 10 sahne üzerinden TikTok platformunda canlı olarak paylaşmalarını sağlıyor. Elgato capture kartı gibi harici cihazlardan veya Steam gibi platformlardan alınan içerikler, TikTok LIVE Studio aracılığıyla kolayca paylaşılabilir hale geliyor.

TikTok LIVE Studio ile sunulan özellikler sadece bu kadarla da sınırlı değil. Kullanıcılar, detaylı CANLI yayın ayarları sayesinde yayın başlıklarını, kapak fotoğraflarını ve etiketlerini özelleştirebilir, potansiyel izleyici kitlelerini genişletebilirler. Ayrıca, çoklu konuk veya co-host özellikleri sayesinde interaktif yayınlar yapmak da mümkün bir duruma geliyor.

İçerik üreticileri, bu yazılım ile ses ve video ayarlarından canlı yayın verilerine kadar birçok detaylı bilgiye ulaşabiliyorlar. Yatay veya dikey yayın yapma seçeneklerinin yanı sıra ücretsiz efektleri kullanma gibi özellikler, içerik üreticilerine yaratıcılıklarını sergileme konusunda geniş bir yelpaze sunuyor.

Ayrıca, canlı sohbet bölümü de izleyicilerle etkileşimi artırıyor. Bu bölümde izleyicilerden gelen yorumları, hediyeleri ve emojileri görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcılara sohbetlerini filtreleme ve düzenleme seçenekleri de sunularak, TikTok deneyimini bir üst seviyeye çıkarma imkanı sağlanmış oluyor. 

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