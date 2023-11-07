Apple'dan beklentileri boşa çıkaran haber: Üretmeyecekler

Apple, 27 inç iMac modelinin Apple Silicon versiyonunu üretmeyeceğini açıkladı, bu da bekleyenleri üzdü. Teknoloji devinin, 2022'de üretimini durdurduğu Intel donanımlı modelin yerine 27 inç iMac'i Apple Silicon çiplerle güncellemeyeceği doğrulandı. Bu kararın, Apple'ın 24 inçlik modeline odaklandığı belirtildi. İşte detaylar...





APPLE 27 İNÇ İMAC MODELİNİN APPLE SİLİCON VERSİYONU ÜRETİLMEYECEK

Apple, Intel tabanlı 27 inç iMac modelini 2022'de üretmeyi durdurmuş ve bunun yerine yeni bir Apple Silicon versiyonu bekleniyordu. Ancak şirketin Halkla İlişkiler temsilcisi, bu beklentileri boşa çıkardı. Apple'ın, 27 inç iMac'i Apple Silicon işlemcilerle güncelleme planının olmadığını doğruladı.

The Verge'in haberine göre, Apple, iMac serisini 2021'in başlarında piyasaya sürdüğü ve sonbaharda yeni M3 işlemciyle güncellediği 24 inçlik modele odaklamış durumda. Bu, 27 inçlik modelin Apple Silicon güncellemesi bekleyenler için hayal kırıklığı yarattı.

Apple'ın Intel tabanlı iMac modellerini Apple Silicon'a geçişi, şirketin kendi tasarladığı işlemcileri daha fazla üründe kullanma stratejisinin bir parçasıydı. Apple Silicon çipleri, daha iyi performans, enerji verimliliği ve entegrasyon sağlayarak kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor.

27 inç iMac modeli, genellikle profesyonel kullanıcılar ve yaratıcı profesyoneller için önemli bir seçenek olarak görülüyordu. Bu modelin Apple Silicon güncellemesi beklenirken, Apple'ın farklı bir yol izlemesi, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Özetle, Apple, 27 inç iMac modelini Apple Silicon çiplerle güncellememe kararı aldı. Bunun yerine, şirket 24 inçlik modeline odaklanmış görünüyor. Bu karar, bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı ve Apple'ın ürün stratejisindeki değişiklikleri yansıtıyor.