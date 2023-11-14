Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.2 ve iPadOS Beta 2 geliyor

Appletüm sorunları çözüyor! Yeni güncelleme tanıtımı yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Apple'dan yeni güncelleme: iOS 17.2 ve iPadOS Beta 2 geliyor
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Apple 17.2 güncellemesini tanıttı! Güncelleme özellikleri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

APPLE 17.2 GÜNCELLEMESİ ATNITILDI

Apple markası yaptığı güncellemelerle sık sık kullanıcılarının gönlünü feth etmeyi başarıyor. Markanın yaptığı geliştirici beta sürümleri normal güncellemeler gibi olmuyor. Bu sebeple indirip kurulurken bazı hatalarla karşılaşılabiliyor. İOs. 17.2 güncellemesi beta sürümleriyle sunuluyor. Beta 1 sürümde olan özelliklerin Btea 2 sürümde de gelmesi bekleniyor. IPhone 15 tanıtımı yapılırken adı geçen Günlük uygulaması iOS 17.2 güncellemesi Beta 1 sürümünde sunuldu.

ios 17 güncellemelerinin betaları yayınlanıyor

 Bu özellikle birlikte günlük aktiviteler, sosyal medya paylaşımları ve eylemler bir arada görüntülenebiliyor. Beta 1 sürümde Apple Music ortak çalma listeleri oluşturma imkanı da tanıyor. IPhone 15 Pro modelde farklı işlevler atanması için bir eylem düğmesi de eklendi ve Sessiz Mod, Odak, Kamera, El Feneri, Sesli Not, Kısayol, Erişilebilirlik özellikleri atanırken eylem düğmesiyle yeni çeviri oturumu başlatılabiliyor. Beta 1 sürümde Hava Durumu ve Saat uygulamaları için widget eklemesi de yapıldı. Beta 2 güncellemesini indirmek için iPhone Ayarlar kısmına girdikten sonra Genel seçeneğini seçerek Yazılım Güncelleme seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Önünüze gelen güncelleme seçeneğini İndir ve Yükle dedikten sonra güncellemeniz inmeye başlar ve otomatik olarak kurulur. 

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