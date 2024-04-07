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Apple'dan yeni yapay zeka hamlesi: Shutterstock ile 50 milyon dolarlık anlaşma!

Apple ile Shutterstock arasında milyon dolarlık bir anlaşma mı yapıldı? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:21
Apple'dan yeni yapay zeka hamlesi: Shutterstock ile 50 milyon dolarlık anlaşma!

Dünya teknoloji devi Apple yeni geliştirmelerle teknoloji dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Özellikle son zamanlara yapay zeka modeliyle ilgili yeni gelişmeleriyle adından bahsettiren Apple, şimdide Shutterstock ile bir anlaşma imzaladığı iddiasıyla gündeme geldi. 

Tüm dünyaya damgasını vuran teknolojik gelişmeler için Apple tarafından yeni yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Son zamanlarda stok fotoğraf devi ile adını sıklıkla duyduğumuz Apple anlaşma yaptı mı? Yaptıysa detayları neler? 

Apple ve Shutterstock Anlaşması Var mı?

Amerika merkezli çalışma gösteren Apple, teknoloji dünyasına damga vurdu. Özellikle Apple Car'ın üretiminin iptal edilmesi, Car ekibinin de yapay zeka tarafında çalışma göstermeye başlaması derken son zamanlarda Apple gündemden düşmüyor. 

Apple ve Shutterstock Anlaşma

Bildiğiniz gibi yapay zeka yavaş yavaş hayatımızda yer edinmeye başladı. Bu alanda çalışma gösteren isimlerden olan Apple da yaptığı yatırımlarla gündeme geldi. Özellikle de stok fotoğraf devi adıyla bilinen Shutterstock ile 50 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamasıyla gündeme gelen Apple, her alanda olduğu gibi bu alanda da kendini geliştirmeye devam ediyor. 

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber dünya teknoloji devi, Shutterstock üzerinde milyonlarca medya içeriğinin lisansının da sahibi olmuş oluyor. Bu kapsamda da yapay zeka modellerini eğitmekte bu stok fotoğrafları kullanacak. Bu fotoğrafların veya videoların nasıl karşımıza çıkacağı henüz belli olmasa da inanılmaz olacağı düşünülmektedir. 

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