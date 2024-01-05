Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor!

Apple, Peloton'u satın alması durumunda Fitness+’ın en üst düzey egzersiz hizmeti olacağı düşünülüyor.

Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor!
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Apple Fitness+ ve Peloton, birbiriyle mükemmel uyum sağlayabilecek iki fitness hizmeti olarak biliniyor. Apple'ın Peloton'u satın alma ihtimalini ilk kez ortaya çıkmadı. Yeni bir yatırım firması, Cupertino firmasının 2014 yılında Beats'i satın almasından bu yana en büyük satın almasını bu yıl yapacağını öngörüyor.

Investing.com'a göre, Apple, Watch ve fitness takip yazılımını tamamlayacak fitness ekipmanları ekleyerek 2024 yılında egzersiz segmentini güçlendirmeye çalışacak. Peloton, Apple'ın abonelik gelirine yaklaşık 1,7 milyar dolar ekleyecek yaklaşık 3 milyon kullanıcıdan oluşan bir abone tabanına sahip. Ayrıca bu, Apple'ın sağlık ve zindelik alanındaki devam eden yatırımına da iyi uyuyor.

apple fitness+

FİTNESS+’DA DÜNYANIN EN GENİŞ FİTNESS İÇERİĞİ YER ALIYOR

2023'te Deepwater'dan 8,5/10 doğru tahmin puanı alan bu analiz, özellikle Peloton'un işini ayakta tutmak için mücadele ettiği bir dönemde özel bir ağırlığa sahip gibi görünüyor. Şirket, Covid döneminde bir patlama yaşarken, normal hayatın yeniden normale dönmesiyle birlikte hisseleri neredeyse tüm değerini kaybetmişti.

Apple Fitness+, halihazırda dünyanın en geniş 4K fitness içeriği kütüphanesini sunuyor. Peloton'un sunduğu her şeyi içeren içeriği neredeyse ikiye katlayacak gibi görünüyor. Disney+'ın uygulaması içinde farklı bölümler sunması gibi, Apple Fitness uygulaması da Apple Watch'a uygun hale getirilirken hizmetle ilgili her şeyi içeren bir Peloton bölümü sunabilir. Ayrıca Apple, Peloton donanımını yenileyerek sattığı ürünlere daha benzer hale getirebilir ve onları ekosistemine tamamen entegre edebilir.

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