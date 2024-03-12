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Apple'ın en hızlı cihazlarında şaşırtan liste!

AnTuTu, Apple'ın en hızlı cihazları listesini duyurdu. Şubat ayı en hızlı Apple cihazlar listesini sizler için yer verdik. İşte ayrıntılar.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:13
Apple'ın en hızlı cihazlarında şaşırtan liste!

Geçtiğimiz yıl Apple, aralarında iPhone 15'in de bulunduğu son ürünlerini piyasaya sürdü. Markanın ürün yelpazesi doğal olarak oldukça genişledi ve bunun sonucunda AnTuTu gibi platformların paylaştığı aylık raporlarda önemli değişiklikler gerçekleşti.

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ŞUBAT AYI EN HIZLI APPLE CİHAZLAR LİSTESİ

AnTuTu 'nun paylaştığı son listeye göre şubat ayının en hızlı Apple ürünü 2 milyon 167 bin 410 puanla 12,9 inç iPad Pro 6 oldu. Yeni bağlanan tableti kardeşi 11 inç İPad Pro 4,1 milyon 981 bin 45 puanla takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise son aylara damga vuran ve uzun süre zirvede kalan 12,9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 859 bin 895 puanla onu 3 milyon 787 bin 294 puanla 11 inç iPad Pro takip etti.

iPhone 15 Pro'nun günümüzün en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan Apple A17 Pro'ya sahip olduğunu unutmayın. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada yer alıyor.

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AnTuTu verilerine göre en hızlı Apple cihazlar:

1.iPad Pro 6 (12.9 inç) – Apple M2 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 2167410 puan

2.iPad Pro 4 (11 inç) – Apple M2 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 1981045 puan

3.iPad Pro 5 (12.9 inç) – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1859895 puan

4.iPad Air 3 (11 inç) – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 1787294 puan

5.iPad Air 5 – Apple M1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1709781 puan

6.iPhone 15 Pro – Apple A17 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1521961 puan

7.iPhone 15 Pro Max – Apple A17 Pro işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama – 1503542 puan

8.iPhone 14 Pro – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1434615 puan

9.iPhone 14 Pro Max – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1427844 puan

10.iPhone 15 Plus – Apple A16 Bionic işlemci, 6 GB RAM, 256 GB depolama – 1371287 puan

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