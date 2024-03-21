Bist 100
9.140,7 2%
DOLAR
31,99 -0,11%
EURO
35,17 -0,22%
ALTIN
2.231,27 -1,38%

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

iPhone 15 indirime giriyor! Avantajlı fiyat fırsatını kaçırmayın! ŞOK marketlerde tam 8.500 TL daha uyguna satışa çıkacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 21.03.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:31
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, müşterilerini teknoloji dünyasının son trendleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son dönemlerde elektronik ürünler kategorisinde dikkat çeken ŞOK, şimdi de oyuncu bilgisayarlarından sonra müşterilerine iPhone 15'i sunuyor.

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip olan modeli, 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak. Fiyatı 49.999 TL olarak belirlenen bu model, markanın belirlediği 58.499 TL'lik fiyattan tam 8.500 TL daha uygun. Bu avantajlı fiyatla, müşteriler hem güncel teknolojiye erişebilecek hem de cüzdanlarını düşünebilecekler.

iphone 15 özellikleri

Teknik özelliklere baktığımızda, iPhone 15 6.1 inç boyutunda OLED Super Retina ekranıyla göz kamaştırıyor. A16 Bionic işlemci ve 6 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 128 GB depolama alanıyla kullanıcılarına geniş bir saklama imkanı sunuyor. 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ikinci kamera ve 12 MP ön kamera gibi özelliklerle donatılan iPhone 15, fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel sonuçlar vaat ediyor.

Bununla birlikte, iPhone 15'in güçlü bataryası sayesinde 20 saatlik kesintisiz video izleme ve 80 saatlik müzik keyfi mümkün hale geliyor. iOS 17 işletim sistemiyle çalışan cihaz, USB Type-C ve 5G bağlantı seçeneklerini sunarak kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor.

ŞOK, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu fırsatı kaçırmamaları için müşterilerini mağazalara davet ediyor. Hem uygun fiyat hem de üstün özelliklerle donatılmış olan iPhone 15, ŞOK mağazalarında teknoloji severlerle buluşuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
2
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
3
Samsung'un bütçe dostu telefonundan ilk bilgiler sızdırıldı
4
ABD'den Huawei'ye ambargo!
5
Elektrikli otomobil fiyatlarında düşüş başladı
6
Galaxy S24 sınıfta kaldı: Şikayet defteri kabarıyor
7
Epic Games Store artık mobilde de olacak!

Cebinde kredi kartı olanlar bunu sakın yapmasın! Okkalı ceza cep yakacak

Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor

Meclis onayı resmen geldi! 17 bin TL maaş alanlara 20.000 TL tek seferlik ödeme!

Listedeki hastalıklardan biri bile varsa dikkat! Emeklilik için yıllarca beklemenize gerek yok

Çayı dümdüz içenler üzülecek! İçine 3 adet atınca demliği bitirmek isteyeceksiniz

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek