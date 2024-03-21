Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan ŞOK, müşterilerini teknoloji dünyasının son trendleriyle buluşturmaya devam ediyor. Son dönemlerde elektronik ürünler kategorisinde dikkat çeken ŞOK, şimdi de oyuncu bilgisayarlarından sonra müşterilerine iPhone 15'i sunuyor.

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip olan modeli, 16 Mart - 19 Mart tarihleri arasında ŞOK mağazalarında satışa sunulacak. Fiyatı 49.999 TL olarak belirlenen bu model, markanın belirlediği 58.499 TL'lik fiyattan tam 8.500 TL daha uygun. Bu avantajlı fiyatla, müşteriler hem güncel teknolojiye erişebilecek hem de cüzdanlarını düşünebilecekler.





Teknik özelliklere baktığımızda, iPhone 15 6.1 inç boyutunda OLED Super Retina ekranıyla göz kamaştırıyor. A16 Bionic işlemci ve 6 GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 128 GB depolama alanıyla kullanıcılarına geniş bir saklama imkanı sunuyor. 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı ikinci kamera ve 12 MP ön kamera gibi özelliklerle donatılan iPhone 15, fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel sonuçlar vaat ediyor.

Bununla birlikte, iPhone 15'in güçlü bataryası sayesinde 20 saatlik kesintisiz video izleme ve 80 saatlik müzik keyfi mümkün hale geliyor. iOS 17 işletim sistemiyle çalışan cihaz, USB Type-C ve 5G bağlantı seçeneklerini sunarak kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor.

ŞOK, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran bu fırsatı kaçırmamaları için müşterilerini mağazalara davet ediyor. Hem uygun fiyat hem de üstün özelliklerle donatılmış olan iPhone 15, ŞOK mağazalarında teknoloji severlerle buluşuyor.