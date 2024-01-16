Apple'ın iPhone 16 çıkana kadar Phone 15 Pro Max satışları artmaya devam edecek!

Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro Max'in 2024'ün ilk yarısında en popüler iPhone olmaya devam edeceğini ve tüm iPhone 15 sevkiyatlarının yüzde 40-45'ini oluşturacağını öngörüyor.

iPhone 15 Pro Max'teki özel tetra prizma lens, onu en popüler iPhone haline getiriyor. Daha küçük olan Pro modelinde A17 Pro çip, yeni titanyum çerçeve ve USB-C bağlantı noktası bulunsa da, daha büyük ekran ve daha iyi pil ömrünün yanı sıra özel kamera özelliği iPhone 15 Pro Max'in satışlarını artırmaya devam ediyor.

Kuo, iPhone 15 Pro Max'in daha yüksek fiyatının iPhone pazar payının Huawei'ye kaybıyla ilgili potansiyel riskleri dengelemek için yeterli olacağına inanıyor.

iPhone 16 Pro Max, pazar payı muhtemelen iPhone 15'ten daha küçük olsa da 2024'ün ikinci yarısında Apple'ın en popüler iPhone'u olacak.

Kuo ve diğer analistler, Apple'ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max için tetra prizma lensi ekleyeceğine inanıyor. Bu sayede, daha küçük bir telefonu tercih eden kullanıcılar avantajlarını kaybetmeyecek ve bunun yerine bu seçeneği satın alacaklar.





İPHONE 15, İPHONE 14’E GÖRE DAHA AZ SATTI

Counterpoint Research tarafından ekim ayında yapılan bir araştırma, iPhone 15 satışlarının ilk günlerinin iPhone 14 modellerine kıyasla daha kötü olduğunu gösterdi. iPhone 15 Pro Max, 14 versiyonundan yüzde 14 daha az sattı. iPhone Pro yüzde 11, temel model ise yüzde 8 oranında düşüş gösterdi.

ABD'deki ilk rakamlar Çin'dekinin tam tersiydi. iPhone 15 satışlarının ilk 9 gününde toplam birim satışlarında çift haneli artışlar ve Base, Pro ve özellikle Pro Max modellerinde sağlıklı talep görüldü.

Öte yandan, iPhone 16 serisi için kamera iyileştirmeleri, RAM artışı ve Pro modelleri için daha büyük ekranlara ek olarak daha iyi bir A18 işlemci bekleniyor.