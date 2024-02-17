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Apple'ın katlanabilir iPhone'ları geliştirmeyi durdurduğu iddia edildi!

Bir iddiaya göre Apple, katlanabilir iPhone cihazlarını bu cihazların dayanıklı olmadığını gerekçe göstererek durdurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 17.02.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:58
Apple'ın katlanabilir iPhone'ları geliştirmeyi durdurduğu iddia edildi!

Apple'ın katlanabilir iPhone geliştirmeyi durdurduğu öne sürüldü. Şirket, katlanabilir telefonların yeterince dayanıklı olmadığı için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

MacRumors tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Apple'ın kendi cihazları üzerinde çalışırken rakiplerinin katlanabilir telefonlarını da test ediyor. Bunlardan en az birinin de Samsung’un katlanabilir bir cihazı olduğu ifade ediliyor.

Samsung, şu an ana katlanabilir telefon satıcısı ve katlanabilir ekran pazarında önemli bir oyuncu. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devi, ürünlerindeki katlanabilir OLED ekranları kaplayan Ultra İnce Cam (UTG) panel de dahil olmak üzere bu alandaki bazı büyük yeniliklerden sorumlu.

Dahası, Samsung ve LG'nin yıllardır Apple ürünleri için katlanabilir ekranlar üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

apple

KATLANABİLİR EKRANLAR APPLE TESTLERİNDE BOZULDU

Fixed Focus Digital, katlanabilir ekranların birkaç gün süren titiz Apple testlerinden sonra bozulduğunu iddia ediyor. iPhone geliştirmesinin durdurulmasının nedeninin bu olduğu bildiriliyor. Fakat The Information'ın haberine göre ise Apple, yaklaşık 5 yıldır katlanabilir iPhone'lar geliştiriyor.

Kore'den gelen raporlar Apple'ın, 2026 veya 2027 için katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmeyi planladığını iddia ediyor. Aynı zamanda bu yıl, iPhone'un 20’nci yıldönümü olduğu için Apple’ın daha cesur bir yeni tasarım sunmak isteyebileceği ve katlanabilir iPhone'ların ise muhtemelen tek seçenek olduğu belirtiliyor.

Samsung, son yıllarda katlanabilir ekranlarının dayanıklılığını önemli ölçüde artırdı. Fakat katlanabilir ekranlar geleneksel olanlardan çok daha hızlı kırılabiliyor. Ayrıca Samsung, geçen yıla kadar ekranın iki tarafı arasındaki boşluğu kaldırmadı. Dahası, katlanabilir ekranların alternatiflerinden daha kalın olduğu kaydedildi.

Bu anlamlı rekabet, Samsung'u geçen yıl daha büyük tasarım değişiklikleri yapmaya zorladı. Fold 5 daha ince, ekran boşluğu bulunmuyor ve yaklaşan Galaxy Z Fold 6'nın eskisinden daha da ince olması bekleniyor.

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