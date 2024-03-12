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Apple iOS 17.4.1 güncellemesiyle yeni özellikler getiriyor

Bütün iPhone kullanıcılarının bu sorunu tamamen çözülecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:33
Apple iOS 17.4.1 güncellemesiyle yeni özellikler getiriyor

Apple iOS 17.4 güncellemesiyle gelecek özellikleri duyurdu! Bu problem çözülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ GÜNCELLEMEYLE GELEN ÖZELLİKLER

Apple kullanıcılarının en çok sıkıntı yaşadığı problemlerden biri de pil sorunu. İddialara göre iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar daha fazla pil sorunu yaşamaya başladı. Güncellemeyi yapan kullanıcılar şarjlarının tam anlamıyla dolmadığını ve çok çabuk şekilde bittiğini dile getiriyor. Apple tarafından düzeltme güncellemesi yapılması bekleniyor. Pil probleminin iOS 17.4.1 güncellemesiyle çözülmesi bekleniyor. Bundan önce yapılan iOS 17.4 güncellemesiyle kullanıcılara birçok farklı özellik sunulmuştu. AB kullanıcıları iPhone cihazlarında uygulama mağazası olarak alternatif bir mağaza seçebiliyor. 

ios 17.4 güncellemesiyle gelen özellikler

Aynı zamanda Apple Podcasts uygulamasında yer alan bütün podcast'ler için metin transkripti kullanılıyor. Bu özellikle birlikte işitme engelli kullanıcılar rahat şekilde uygulamayı kullanabiliyor. SharePlay özelliği ile HomepPod özelliği de kullanıma sunuldu. Bu özellikle birlikte Apple Music, Apple Podcast ve diğer sesli içerikler birçok kullanıcıyla birlikte HomePod üzerinden dinlenebilecek. Güncellemeyle birlikte limon, kahverengi mantar, anka kuşu, kırık zincir, dikey sallanan kafa, yatay sallanan kafa emojileri de kullanıcılara sunuldu. Bununla birlikte 18 kişi ve beden emojisi de kullanıma çıktı. Güncellemeyle birlikte ABD'de CarPlay hazırlıkları da başladı. Güncellemeyle kullanıcılar artık iMessage uygulamasında güvenlik açığı yaşamayacak. Son olarak kodlarda Apple Music Classical, Fitness+ aboneliklerinde aile paylaşımları ve AR ile VR başlıkları için yeni işletim sistemi gelmesi de bekleniyor.

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