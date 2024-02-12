Apple işletim sistemini otomobil üreticilerine lisanslama kararı aldı!

Apple'ın kullanıcı deneyimi üzerindeki kontrolünü bir ortağa devretmesi alışılmadık bir durum olsa da şirket, yeni nesil CarPlay ile otomobil pazarına daha fazla girmeyi umuyor. Bu kapsamda, bunu gerçekleştirmek için işletim sistemini otomobil üreticilerine lisanslama kararı aldı.

Apple, hem iPhone'daki merkezi bilgi-eğlence uygulamalarını hem de otomobilin sisteminden gelen verileri otomobil üreticisi tarafından markalanmış özel gösterge kümeleriyle doldurulmuş tek bir ekrana entegre eden yeni nesil CarPlay ile teknolojisini genişletiyor. Buna göre, yeni nesil CarPlay'e sahip ilk otomobiller Porsche ve Aston Martin olacak.

Ancak geçtiğimiz aralık ayında bu duyurular üzerine çok fazla bilgi ortalıkta dolaşırken, yeni nesil CarPlay’in Apple için yazılım lisanslamasına geri dönüşü anlamına geldiği belirtildi. Apple'ın hem donanımı hem de yazılımı kontrol ederek kaliteli bir kullanıcı deneyimi yaratma konusundaki kararlı ısrarı düşünüldüğünde bu geri dönüş oldukça heyecan verici olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Apple’ın yeni nesil CarPlay'i otomobil üreticilerine lisanslayarak, donanımın kontrolünü otomobil üreticilerine devretmesi bekleniyor.





ASTON MARTİN'İN CARPLAY'E SAHİP İLK ARAÇLARI PİYASAYA ÇIKIYOR

Kontrolün bir kısmından vazgeçtiği için, yeni nesil CarPlay'e ilk ev sahipliği yapanların lüks otomobil üreticileri olmasının şaşırtıcı olmadığı açıklandı. Zira Apple, onların daha önceki modellerin kalitesiz sistemlerini yeniden üretmeyeceklerini düşünüyor olabilir. Bu karar, Apple'ın örneğin Hyundai'nin yeni nesil ürününe yer vermesiyle hiç ilgilenmediğini ve bunun yerine daha yüksek marjları olan lüks pazarı hedeflediğini de gösterebilir. Porsche ve Aston Martin'in dağıtımlarını ne kadar iyi gerçekleştireceklerinin de oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

Şimdiye kadarki incelemeler, otomobil üreticilerinin arayüzleri nasıl markalaştırdıkları gibi öncelikle estetiğe odaklandı. Örneğin Porsche'nin CarPlay arayüzü, gösterge grubunda üç dairesel gösterge ve Porsche'nin kendine özgü balıksırtı koltuk desenini hatırlatan bir arka plan duvar kâğıdı içeriyor. Aston Martin'in arayüzünde ise "Handbuilt in Great Britain" yazısı yer alıyor.

Aston Martin'in yeni CarPlay'e sahip ilk araçları, DB12 spor otomobilinin yeni bir modeli de dahil olmak üzere bu yıl piyasaya sürülecek. Porsche ise, planları hakkında henüz net bir açıklama yapmadı.