Apple kullanıcıları dikkat: Pil sorunu tarihe karışıyor

9to5Mac'e göre, bu Apple Watch pil boşaltma sorunu çok sayıdaki Apple Watch kullanıcılarını oldukça fazla etkiliyor gibi görünüyor. Bunun Apple Watch Series 9 ile birlikte Apple Watch Ultra 2 gibi y eni modeller dışında Apple Watch Series 4 gibi eski modelleri de kapsadığı söyleniyor. Etkilenen kullanıcılar, watchOS 10.1'e güncelleme yaptıktan sonra Apple Watch'larının belirli bir sonra pil ömrünün alışılmadık derecede hızlı bir şekilde azaldığını gördükleri ifade ediliyor.

"Yazılım güncellemesi planlandı"





Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarıyla paylaşılan bir iletişimde Apple'ın, Apple Watch kullanıcılarını etkilediği söylenen pil tüketimi sorununun farkında olduğunu kabul ettiği bildirildi. Şirket, watchOS 10 modelinde yazılım güncellemesi aracılığıyla bir düzeltmenin "yakında" sunulacağını söyledi fakat bu güncellemenin hangi tarihte yayınlanacağına dair ayrıntı vermedi.





Sosyal medyadaki bir şikayete göre bir kullanıcı, Apple Watch Series 9'un pilinin yalnızca üç saat içerisinde %100'den bittiğini iddia ediyor. Başka bir kullanıcı, Apple Watch Series 7 pilinin yalnızca 30 dakikada %25 tükendiğini bildirdi. Bu arada Reddit ve Apple'ın destek forumlarında çok sayıda şikayet ortaya çıktı.