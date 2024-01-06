Apple kullanıcılarının beklediği haber geldi! O özellikler iOS 17 ile sil baştan değişiyor!

Teknoloji devi Apple, 2024 yılında kullanıcılarını hırsızlık ve güvenlik tehditlerine karşı daha etkili bir şekilde korumak amacıyla iOS 17 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellikler arasında öne çıkanlar, hırsızlıkla mücadelede çığır açacak detaylar içeriyor.

iOS 17'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, hırsızlıkla başa çıkmak adına geliştirilen "Stolen Device Protection" adlı güvenlik sistemi. Özellikle ABD'de artan hırsızlık olaylarına karşı geliştirilen bu sistem, iPhone kullanıcılarının hesaplarını ve verilerini çaldırılan cihazlardan koruyacak. iCloud Anahtar Zinciri'nde saklanan parolaları veya Geçiş Anahtarları'nı görüntülemek, yeni bir Apple Card başvurusu yapmak, Kayıp Modu'nu kapatmak gibi işlemler için Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek.





Hırsızlar, özellikle barlarda iPhone kullanıcılarını hedef alarak giriş parolalarını öğreniyor ve uzaktan kamera ile video kaydı alarak telefonları çalıyor. Ancak iOS 17'nin getireceği yeni koruma sistemi, bu tür hırsızlık olaylarını büyük ölçüde engelleyecek.

Ayrıca, yeni iOS güncellemesi ile birlikte Apple Music aboneleri için özel bir özellik de tanıtılacak. Ortak Çalma Listesi seçeneği, birden fazla kişinin paylaşılan bir çalma listesine şarkı eklemesine, sıralama yapmasına ve listeden şarkı kaldırmasına olanak tanıyacak.

Apple ayrıca 2024'te Avrupa Birliği yönetmeliği üzerinden App Store'a alternatif uygulama mağazalarının kapılarını açacak, bu da iOS kullanıcılarına farklı uygulama seçenekleri sunacak.

Bu önemli güncelleme, iOS 17.3 sürümü ile Ocak veya Şubat ayında kullanıcılara sunulacak. Apple, güvenlik ve kullanıcı deneyimi odaklı bu yeni özelliklerle iOS kullanıcılarının beklentilerini karşılamaya devam ediyor.