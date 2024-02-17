Apple, tarayıcılarla ilgili DMA’daki yeni kurallar nedeniyle bazı engellemeler getirdi!

Apple, Avrupa Birliği’nde (AB) aşamalı internet uygulamalarını (PWA'lar) neden devre dışı bıraktığını açıkladı. Açıklama, kullanıcıların son iOS 17.4 beta sürümleriyle birlikte internet uygulamalarının Avrupa'da artık işlevsel olmadığını fark etmelerinin ardından geldi. Apple, Avrupa'nın Dijital Pazarlar Yasası'ndaki (DMA) tarayıcılarla ilgili yeni kurallar nedeniyle bu özelliği bölgede engellediğini söyledi.

İnternet uygulamaları, özel pencereleme, bildirimler, uzun süreli yerel depolama ve daha fazlasına izin vererek yerel uygulamalar gibi davranıyor. İnternet uygulaması simgelerine dokunan AB’li kullanıcılar, bunun yerine Safari'de açmak ya da iptal etmek isteyip istemediklerini soran bir mesaj görecek. Bu, daha çok internet kısayolları gibi davrandıkları ve veri kaybı ve bozuk bildirimler gibi sorunlara yol açtıkları anlamına geliyor.





APPLE, SORUNUN YENİ BİR DMA GEREKLİLİĞİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Apple'a göre sorunun, İnternetKit mimarisini kullanmayan tarayıcılara izin veren yeni bir DMA gerekliliği olduğu açıklandı. Şirket, "Alternatif tarayıcı motorları kullanan internet uygulamalarıyla ilgili karmaşık güvenlik ve gizlilik endişelerini gidermek, şu anda iOS'ta mevcut olmayan tamamen yeni bir entegrasyon mimarisi oluşturmayı gerektirecekti ve DMA'nın diğer talepleri ve Ana Ekran internet uygulamalarının çok düşük kullanıcı benimsemesi göz önüne alındığında üstlenilmesi pratik değildi" açıklamasını yaptı.

Apple'ın DMA uyumluluk teklifinde internet uygulamalarının hiç yer almaması ve bu önemli değişikliğin Safari beta sürüm notlarından çıkarılması, kasıtlı bir şaşırtma stratejisine işaret ediyor. Apple, DMA kapsamındaki sorumluluklarını içselleştirmeye yeni başlamış olsa da, bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Üçüncü taraf tarayıcıların kendi motorlarını kullanarak internet uygulamalarını nasıl yükleyebileceklerini ve çalıştırabileceklerini açıklayan, net zaman çizelgelerine sahip somut bir teklif, resmi işlemleri önleyebilse de bunun zaman geçtikçe daha olası görünmediği aktarılıyor.