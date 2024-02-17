Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ertelendi mi?

Nintendo'nun bir sonraki konsolunu 2025'in başlarında piyasaya sürmeyi planladığı öne sürüldü. Önceki bilgiler, Nintendo'nun 2024 sonbaharında piyasaya sürmeyi hedeflediğini gösterse de bu planların değiştiği belirtildi.

Nintendo, Switch 2'nin lansmanıyla aynı zamana denk gelecek şekilde 2025'in ilk çeyreğinde yeni oyunlarını piyasaya sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Switch 2 oyunlarını önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürmeyi planlayan iki kaynaktan geri dönüş alınsa da, bunun konsolun değişen bir çıkış tarihi ile ilgisi olup olmadığı doğrulanamadı.





2025’TE PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ ÖNGÖRÜLSE DE HENÜZ NET DEĞİL

Son olarak, oyun temelli internet sitesi Eurogamer da kendi kanıtlarını sunarak, bu hafta endüstri kaynaklarından 2025'in başlarında piyasaya sürüleceğine dair benzer söylentiler duyduğunu, ancak bunları somut olarak kanıtlayamadığını açıkladı.

Tüm bu bilgiler ışığında, Nintendo Switch 2'nin lansmanını ertelemesine neyin yol açtığı kafalarda soru işareti olarak kaldı. Öte yandan, OG Switch Mart 2017'de piyasaya sürüldü ve şu anda tüm zamanların en çok satan üçüncü video oyun konsolu konumunda yer alıyor.

Nintendo'nun mali yılının mart ayı sonuna kadar devam ettiği de biliniyor. Bu kapsamda Switch 2, gelecek yılın şubat ya da mart ayına kadar piyasaya çıkmasa bile, Nintendo'nun önümüzdeki mali yılı içinde piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Switch 2'nin kamuoyuna açıklanması için ise bir süre beklemek gerekecek. Nintendo, Switch'i 20 Ekim 2016'ya kadar resmi olarak duyurmamıştı. Şirket, Switch 2 için de benzer bir takvime bağlı kalırsa, en erken bu sonbahara kadar yeni konsol hakkında hiçbir bilgi edinilemeyeceği düşünülüyor.