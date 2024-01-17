Apple, Vision Pro’ya kısıtlı erişim izni verdi! İşte kullanıcıların yorumları!

Apple, Vision Pro'nun 2 Şubat'taki lansmanı öncesinde, gazetecilere sanal gerçeklik başlığına erişim izni verildi. İşte gazetecilerin Vision Pro deneyimleri...

Apple, Vision Pro’ya kısıtlı erişim izni verdi! İşte kullanıcıların yorumları!
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Teknoloji devi Apple, merakla beklenen Vision Pro’yu 2 Şubat’ta tanıtacak. Tanıtım etkinliğinden önce demo katılımcıları olarak belirlenen yurt dışında görev yapan gazetecilerin EyeSight ekran ve kullanıcı tarafından gönderilen uzaysal video ve fotoğraflar gibi özellikleri test etmelerine izin verildi.

Bu kapsamda, KTLA'dan Rich DeMuro'nun açıkladığı gibi, EyeSight özelliği dışarıdan bakanlara kullanıcının neye bakıyor olabileceğini gösterebiliyor. Örneğin, bir uygulamaya bakıyorsanız, dışarıdan biri "uygulama penceresinin küçük bir yansıma taslağını" görecek.

Cool Hunting'den Josh Rubin Threads, yaptığı açıklamada, "Bugün Vision Pro'yu takan biriyle konuşurken gözlerindeki görüntü son derece gerçekçiydi" dedi.

The Verge'den Victoria Song ise EyeSight özelliğini "biraz saçma" olarak tanımladı ama özelliğin amaçlandığı gibi çalıştığını söyledi. Kullanıcının gözlerini kırptığında, kulaklık görüntüsünün de yanıp söndüğünü ve gözleri sanal bir dünyaya daldığında, görüntünün de kaybolduğunu paylaştı.

VİSİON PRO

HÂLÂ YETERİNCE DOĞAL DEĞİL

Ancak Song, bunun hâlâ yeterince doğal gelmediğini aktardı. Song, "Tüm bunlar iyi güzel de, kulaklığı takıp da ön ekranda neler olup bittiğini bilmemek, yani görünüşünüz hakkında bir fikre sahip olmamak çok tuhaf. Ve gerçek dünyada insanlara bakmanın onların sanal dünyada hayalet gibi görünmelerine neden olabilmesi daha da garip” diye konuştu.

Test kullanıcıları daha önce ekranların etkileyici bir çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmişlerdi. Bu, Apple'ın "ultra yüksek çözünürlüklü mikro OLED ekranlar" olarak adlandırdığı ekranlar sayesinde gerçekleşiyor.

Engadget'tan Cherlynn Low da, "Görüntülerin gerçekçiliği hakkında övünmek biraz aptalca geliyor ama ben hiç piksel görmedim" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen, bazı kullanıcılar görsel deneyimin diğer cihazlardan çok daha gerçekçi olmasına rağmen, etkileşim eksikliğinin her şeyi biraz yalnızlaştırdığını da belirttiler.

Yine Engadget'tan Dana Wollman, demo klipleri izlerken, "Kendimi kaptırmış ama aynı zamanda dışlanmış da hissettim. Videolarda kimse sizi görmüyor veya sizinle etkileşime girmiyor açıkçası" değerlendirmelerinde bulundu.

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