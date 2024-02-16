Apple Vision Pro’ya TikTok uygulaması geliyor!

İki hafta satışa çıkarak şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip olan Vision Pro, bünyesine yeni uygulamalar katmaya devam ediyor. Apple, son olarak Vision Pro’ya TikTok uygulamasının da geleceğini açıkladı.

Vision Pro’da kullanılacak TikTok uygulaması için gezinme çubuğu ve beğen düğmesi tamamen ekran dışına taşınarak kullanıcılara video içeriklerinin kesintisiz bir şekilde görüntülenmesi sağlandı. Bu, TikTok'un "daha sürükleyici bir içerik görüntüleme deneyimi" sağladığını söylediği feed'in yanında artık genişleme olarak göründükleri için yorum bölümlerine ve içerik oluşturucu profillerine kadar uzanıyor. Bu amaçla TikTok, kulaklığın sürükleyici ortamlarıyla entegre oluyor. Böylece insanlar ayda veya Yosemite'nin yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili kısa biçimli videolar izleyebiliyor.





10-19 YAŞ ARALIĞINDAKİ KULLANICILAR ERİŞEMEYECEK

TikTok ayrıca Vision Pro'nun “Paylaşılan Alan” özelliği ile de çalışarak kullanıcılar başka işlerle uğraşırken uygulamanın kullanıcının çevresinde bir yerde bulunmasını sağlıyor. Uygulamanın konumu sabit kalacak ve bu sayede kullanıcıların aynı odada olması şartıyla, kulaklığı her taktığında aynı yerde olacak.

Bu özelliklerin öncelikle içerik üreticilere değil, kullanıcılara yönelik olduğu açıklandı. Uygulama şu anda indirilebilir durumda olsa da TikTok'un 10-19 yaş arasındaki çekirdek kullanıcı kitlesi için muhtemelen erişilebilir olmayacak.