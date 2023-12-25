Apple Watch’un sinema modu nasıl açılır?

Apple Watch, özellikle iPhone ile birlikte kullanıldığında, onu birinci sınıf bir saatten daha fazlası yapan çeşitli özelliklere sahiptir. Apple akıllı telefonda olduğu gibi Apple Watch'ta da pilinizi kontrol etmek, akıllı saatinizi sessiz veya uçak moduna ayarlamak ve el feneri işlevini açmak gibi işlemleri hızlı bir şekilde yapmanızı kolaylaştıran bir Kontrol Merkezi özelliği bulunuyor. Hatta pek çok Apple Watch sahibinin bilmediği, az kullanılan birkaç işlevi de var. Bunlardan biri de Sinema Modu olarak öne çıkıyor.





APPLE WATCH'UN SİNEMA MODU NE İŞE YARIYOR?

Sinema Modu'nun temel olarak yaptığı şey, Apple Watch'un Bilek Kaldırıldığında Uyanma özelliğini her ihtiyaç duyulduğunda manuel olarak açıp kapatmaya gerek kalmadan geçici olarak devre dışı bırakmaktır. Ayrıca, bu özellik etkinleştirildiğinde Apple Watch'unuzu sessiz moda geçirerek akıllı saatinizde bildirimlerin görünmesini sınırlıyor ve telsiz durumunuzu anlık olarak kullanılamaz hale getiriyor.

Sinema Modunu açmak için Apple Watch'un yan düğmesine bir kez basın. Tiyatro maskeleri simgesine dokunun. Menü düğmesine ilk kez basıyorsanız bir özellik açıklayıcısı görebilirsiniz. Daha sonra Sinema Modu'nu seçin.

Apple Watch'unuzun Kontrol Merkezi'ndeki tiyatro maskeleri simgesi turuncuya dönerek aygıtınızın artık Tiyatro Modu'nda olduğunu gösterecek. Bu özellik açıkken dokunsal bildirimleri almaya devam edebilmeniz gerekiyor. Sinema Modu etkin durumdayken Apple Watch'unuzu uyandırmanız gerekirse akıllı saat ekranına dokunmanız, Digital Crown'a veya yan düğmeye basmanız ya da Digital Crown'u çevirmeniz gerekiyor. Sinema Modu'nu kapatmak için sinema maskeleri simgesi artık turuncu olmayana kadar yukarıdaki talimatların aynısını uygulayın. Bunu yaptığınızda Bilek Kaldırıldığında Uyanma özelliği de tamamen yeniden etkinleştirilecek.