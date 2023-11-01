Apple yeni Mac'leri piyasaya sürdü: İşte fiyat listesi

Apple, merakla beklenen etkinliğini "Scary Fast" adıyla 31 Ekim'de saat 03:00'te gerçekleştirdi. Bu etkinlikte bir dizi yeni ürün tanıtıldı, özellikle M3, M3 Pro ve M3 Max çiplerle güçlendirilmiş MacBook Pro modelleri ve yeni iMac dikkat çekti. İşte detaylar...





APPLE SCARY FAST ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Etkinliğin başlangıcında, birçok Mac kullanıcısı ve Mac bilgisayarlarının kullanımı hakkında bir video sunuldu. Ardından, Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıktı ve yeni ürünleri tanıtmaya başladı.

Apple'ın yeni ürünlerinden biri, M3 çipi ile güçlendirilmiş MacBook Pro oldu. Bu yeni MacBook Pro modelleri 14 inç ve 16 inç seçenekleriyle geliyor. M3 çip, bilgisayarın performansını önemli ölçüde artırıyor ve daha hızlı işlem yapma yeteneği sunuyor. Yeni MacBook Pro modelleri aynı zamanda daha ince ve hafif tasarımıyla da dikkat çekiyor.





Yeni iMac modeli de tanıtılan diğer bir ürün oldu. Bu yeni iMac, M3 çip ile güçlendirilmiş ve parlak renk seçenekleri sunuyor. Ayrıca daha büyük bir ekranla geliyor ve daha yüksek çözünürlüklü görüntü sağlıyor. Yeni iMac, kullanıcılarına daha geniş bir çalışma alanı sunarak verimliliği artırıyor.

Apple, bu yeni ürünlerin yanı sıra M3 Pro ve M3 Max çipleri de tanıttı. Bu çipler, daha hızlı işlemci performansı ve daha uzun pil ömrü sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca, bu çipler sayesinde uygulamalar daha hızlı çalışıyor ve daha fazla çoklu görev yapabilirsiniz.

Yeni MacBook Pro ve iMac modellerinin fiyatları da duyuruldu. Fiyatlar, seçtiğiniz modelin özelliklerine ve boyutuna göre değişiyor. Ancak Apple, daha fazla seçenek sunarak kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir ürün bulmalarını sağlıyor.

Apple'ın "Scary Fast" etkinliği, yeni ürünlerin tanıtımıyla oldukça heyecan vericiydi. Yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, M3 çipleri ve diğer özellikleri ile kullanıcılar için daha güçlü ve verimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yeni ürünler, Apple'ın teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Apple'ın "Scary Fast" adını verdiği etkinlikte, M3, M3 Pro ve M3 Max çipler gibi önemli ürünler tanıtıldı. Bu çipler, 3 nanometre teknolojisiyle geliştirildi ve oldukça güçlü özelliklere sahipler. M3 çip ailesi, yeni nesil bir GPU ile donatılmıştır ve Dynamic Caching adı verilen yeni bir teknoloji ile donatılmıştır. Bu teknoloji, geleneksel GPU'lardan farklı olarak kullanılacak yerel belleği donanımlara gerçek zamanlı olarak atar, bu da daha hızlı ve verimli işlem yapmayı sağlar.

M3 çipi 8 çekirdekli bir CPU ve yeni nesil 10 çekirdekli bir GPU'ya sahiptir, ayrıca 24 GB'a kadar birleşik belleği destekler. M3 Pro, CPU'da 12 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen ve GPU'da 18 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen bir çipe sahiptir (36 GB'a kadar birleşik bellek). M3 Max ise CPU'da 16 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen ve GPU'da 40 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen bir çip ile gelir ve 128 GB'a kadar belleği destekler.

Apple'ın yeni MacBook Pro serisi de bu etkinlikte tanıtıldı. M3 çipli 14 inç MacBook Pro ile başlayan seri, M3 Pro ve M3 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini içerir. Apple, bu dizüstü bilgisayarların 22 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, tüm MacBook Pro modellerinin yüzde 20 daha parlak bir Liquid Retina XDR ekran sunduğu belirtiliyor.

Yeni MacBook Pro modelleri, görsel olarak önceki nesil ile benzer tasarıma sahiptir, ancak daha fazla güç ve performans sunar. Ayrıca, M3 Pro ve M3 Max çipli modeller için yeni bir Uzay Siyahı renk seçeneği sunulmaktadır.

Apple, aynı etkinlikte 24 inç iMac modelini de güncelledi. Bu yeni iMac, M3 çip ile güçlendirilmiş ve M1 çipe sahip önceki nesle göre iki kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E gibi özelliklere sahiptir.

Sonuç olarak, Apple'ın "Scary Fast" etkinliği, güçlü yeni çipler ve güncellenmiş ürünlerle dolu bir etkinlik olarak dikkat çekti. Yeni MacBook Pro ve iMac modelleri, daha fazla güç, hız ve performans sunarken, M3 çipleri teknolojide yeni bir dönemi temsil ediyor. Apple kullanıcıları için heyecan verici bir dönem başlıyor gibi görünüyor.