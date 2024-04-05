Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Arçelik için devrim gibi karar

Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Arçelik, küresel alandaki yolculuğunda Beko adı altında faaliyet gösterecek. Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:05
Arçelik için devrim gibi karar

1955 yılından bu yana üretime devam eden Arçelik, küreselleşme yönünde köklü bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Türkiye ve dünya çapındaki faaliyetlerini ortak bir markanın altında birleştirme kararı aldı. Arçelik küresel yolculuğu sürecinde Beko adı altında faaliyet göstermeye devam edecek.

Arçelik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıya göre şirketin global alanda kurumsal markası artık Beko olacak. Şirketin "küreselleşme stratejisi kapsamında" duyurduğu değişiklik, Türkiye dahil dünya çapındaki operasyonlarda etkili olacak. Ancak halka açık olan ana şirket Arçelik A.Ş. adını koruyacak.

Arçelik için devrim gibi karar

Arçelik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

“Globalleşme stratejimiz kapsamında şirket markası Arçelik A.Ş. Türkiye dahil tüm coğrafyalarda artık Beko adı altında kullanılacak ve böylece dünya çapındaki çalışanlarımızla operasyonlarımızı ortak kurumsal marknın altında birleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda yurt dışı iştiraklerimizin şirket isimleri Beko'nun kurumsal markasını içerecek bir şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'de Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin yönetimi altında faaliyet göstermektedir. Başta Arçelik olmak kaydıyla yerel değer yaratmış olan tüm markalarıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) bunu yapmaya devam edecektir. "

Açıklamanın ardından Beko markasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beko'nun dünya genelinde 57 ülkedeki iştiraklerinde 55.000 çalışanı ve 13 ülkede 45 üretim tesislerinin olduğu hatırlatılıyor. Bu ülkelerin Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin olduğu açıklandı.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
2
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
3
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
6
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
7
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!

Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı

Promosyon alan emekli hemen harekete geçsin! Bunu yapan emekliye promosyon filan yok

A101'de kıyma 159 TL'ye düştü! Çıldırtan indirimi kaçıran saçını başını yolacak

TEB 100.000 TL ihtiyaç kredisine onay verdi! En düşük faizle ayda bu kadar ödenecek

Az önce duyuruldu! PTT'ye koşa koşa giden elektrik faturasını 681 TL ile 1634 TL daha az ödeyecek!