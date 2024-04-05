Arçelik için devrim gibi karar

1955 yılından bu yana üretime devam eden Arçelik, küreselleşme yönünde köklü bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Türkiye ve dünya çapındaki faaliyetlerini ortak bir markanın altında birleştirme kararı aldı. Arçelik küresel yolculuğu sürecinde Beko adı altında faaliyet göstermeye devam edecek.

Arçelik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen yazıya göre şirketin global alanda kurumsal markası artık Beko olacak. Şirketin "küreselleşme stratejisi kapsamında" duyurduğu değişiklik, Türkiye dahil dünya çapındaki operasyonlarda etkili olacak. Ancak halka açık olan ana şirket Arçelik A.Ş. adını koruyacak.





Arçelik A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

“Globalleşme stratejimiz kapsamında şirket markası Arçelik A.Ş. Türkiye dahil tüm coğrafyalarda artık Beko adı altında kullanılacak ve böylece dünya çapındaki çalışanlarımızla operasyonlarımızı ortak kurumsal marknın altında birleştirmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda yurt dışı iştiraklerimizin şirket isimleri Beko'nun kurumsal markasını içerecek bir şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'de Arçelik Pazarlama A.Ş.'nin yönetimi altında faaliyet göstermektedir. Başta Arçelik olmak kaydıyla yerel değer yaratmış olan tüm markalarıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) bunu yapmaya devam edecektir. "

Açıklamanın ardından Beko markasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beko'nun dünya genelinde 57 ülkedeki iştiraklerinde 55.000 çalışanı ve 13 ülkede 45 üretim tesislerinin olduğu hatırlatılıyor. Bu ülkelerin Türkiye, İngiltere, İtalya, Romanya, Slovakya, Polonya, Güney Afrika, Rusya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Tayland ve Çin olduğu açıklandı.