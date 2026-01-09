Atatürk Üniversitesi İlaç Hammadde Merkezi Hamlesi ve 2025 Başarıları

Genel değerlendirme ve akreditasyon

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açıklanan 2025 Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre üniversitenin A2 kategorisinde yer aldığını; genel sıralamada 1613. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında üniversitenin oy birliğiyle tarihinde ilk kez Tam Akreditasyon almaya hak kazandığını ve bunun 5 yıl süreyle geçerli olduğunu vurguladı.

Akreditasyon ve öğrenci destekleri

Rektör Hacımüftüoğlu, Üniversite Kalkındırma Vakfı’nın 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavında dereceye giren öğrencilere yönelik dikkat çeken bir burs programı uyguladığını; başarı sıralamalarıyla yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık 30.000 TL burs desteği sağlandığını belirtti.

İlaç hammadde merkezi için sanayi iş birlikleri

Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında yapılan Çin ziyareti çerçevesinde Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi, Dalian Politeknik Üniversitesi ve Shandong Üniversitesi bünyesindeki Yantai Hastanesi ile temaslar gerçekleştirildi. Ayrıca; ATABAY Kimya Sanayi A.Ş, Ulkar Kimya, Yerlika Biopharma İlaç Sanayi A.Ş ve EVYAP yetkilileriyle bir araya gelinerek üniversite bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan ilaç hammadde merkezi için mevcut teknolojiler, iş birliği imkânları ve altyapı ihtiyaçları değerlendirildi.

Öğrenci tercihleri ve doluluk oranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, okul birincilerine ayrılan kontenjanların dahil edilmesiyle birlikte yüzde 102 oranında doluluk elde ederek Türkiye’nin en çok tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini aldı.

TEKNOFEST, uluslararası iş birlikleri ve atölye çalışmaları

Rektör, TEKNOFEST 2025'te üniversitenin sergilediği performansla 4 birincilik, 3 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere toplam 11 madalya kazandığını aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile akademik iş birlikleri ve anlaşmalar imzalandı. Güney Kore ziyaretinde ise Seul Eğitim Müşavirliği, Daegu Haany Üniversitesi ve Chonnam National University ile ortaklık anlaşmaları yapıldı.

Ayrıca, Küre Dijital Ansiklopedi iş birliğiyle düzenlenen KÜRE Madde Yazım Atölyesine 100 öğrencinin katıldığı ve dijital bilgi üretim ekosistemine katkı hedeflendiği belirtildi.

Tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşüm

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ile sağlanan iş birliğinin; tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşümü merkeze alan, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir üretim anlayışını kurumsal düzeyde destekleyeceği vurgulandı. Otonom çiftlik yaklaşımıyla üretimin tüm aşamalarının akıllı teknolojilerle bütüncül biçimde ele alınacağı, bu sayede verimlilik, izlenebilirlik ve rekabet gücünün artırılacağı kaydedildi.

Araştırma faaliyetleri ve yayın artışı

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi - BÖGEP kapsamında bölge üniversiteleriyle (Erzurum Teknik, Bayburt, Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya) bilimsel ortaklıklar güçlendirildiği hatırlatıldı. Romanya ile kurulan akademik köprü kapsamında Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, Bükreş Politeknik Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Carol Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi ile protokoller imzalandı.

Web of Science’ın 05.01.2026 tarihli verilerine göre üniversitenin SCI, SCIE ve AHCI kapsamındaki yayın sayısı 2024’te 1484 iken 2025’te 1854’e yükseldi; bir yılda 370 yayınlık artışla üniversiteler arasında en yüksek yayın artışını gerçekleştirdi.

Akreditasyonlar, uluslararası sıralamalar ve sportif başarılar

Üniversitenin 88 ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip programla bu alanda Türkiye birincisi olduğu; 67 programının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkına sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca 137 programda özdeğerlendirme sürecinin tamamlandığı ve 11 programın akran değerlendirmesinden başarıyla geçtiği belirtildi.

Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 801-1000 bandında yer alan Atatürk Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 9. sırada konumlanarak devlet üniversiteleri içinde ilk 5’te yer aldı. 2025 yılında üniversitenin sportif alanda da 8 takım şampiyonluğu ve 18 madalya ile dikkat çektiği ifade edildi.

Sonuç olarak Atatürk Üniversitesi, akreditasyon, uluslararası iş birlikleri, araştırma ve öğrenci odaklı desteklerle hem ulusal hem uluslararası alanda konumunu güçlendirirken, ilaç hammadde merkezi gibi stratejik projelerle üniversite-sanayi iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

