CES 2026'da Türk Rüzgârı: Varank, Fark Labs ve Karsan'ı Yerinde İnceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden CES 2026 kapsamında Las Vegas'taki Türk pavilyonlarını ziyaret etti. Fuarda Türk girişimciler ve şirketler, yapay zekâdan otonom ulaşıma kadar geniş bir yelpazede teknoloji ve inovasyonlarını sergiledi.

Türk Pavilyonları ve katılım

CES 2026da Türkiye, iki ayrı pavilyon ile geniş temsil edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Turcorn Pavilyonu’nda 34 girişimci yer alırken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından oluşturulan "Turkish Tech" pavilyonunda ise 20 Türk şirketi teknolojilerini tanıttı. Çok sayıda küresel yatırımcı Türkiye pavilyonlarına yoğun ilgi gösterdi.

Varank'ın pavilyon ziyaretleri

Varank, ziyaretleri sırasında Fark Labs, Karsan ve Vivoo gibi Türk şirketlerinin stantlarını gezdi; girişimcilerden projeler ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Varank'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ve Enver İskurt da eşlik etti.

Basın mensuplarına konuşan Varank, "Türkiye, bu fuara son yıllarda yoğun ilgi gösteriyor. Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vasıtasıyla gerek İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) destekleriyle buraya gelen firmalarımız var. Bunun yanı sıra teknoloji hubı olarak çalışan Fark Labs gibi hızlandırma programı olan grupları fuarda yer alıyor. Şirketlerimizin olgunluğu, yeni ve ilgi çekici teknolojiler geliştiren firmalarımızın sayısı her geçen sene daha çok artıyor. Firmalarımızın sayısı her sene artıyor. Türkiye, teknoloji tabanlı girişimcilikte yeni nesil teknolojilerde önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Fark Labs ve X Barista

Varank'ın bir sonraki durağı, FARK LABS Teknoloji Geliştirme Merkezinin standı oldu. Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Varank'a yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Stantta Thud e-Robotics tarafından geliştirilen X Barista incelendi; şirketin CEO'su Önder Akyazıcı ve Takım Lideri Ocan Aydın projeyi anlattı. CEO Akyazıcı, "İlk ürünümüz, X Barista. Türkiye’de 3 ay önce lansman yaptık. Kurumsal satışları başlattık. ABD pazarına açılmak için buradayız. Büyük ilgi görüyoruz" şeklinde konuştu.

Varank, X Barista'yı deneyimleyerek, "Bu ürünle robotik kollara sahip yapay zekâ tabanlı bir teknoloji size kahve ikram edebiliyor. Bizim arkadaşlarımız da dünyada rekabetçi olabilecek bir alanda yatırım yapmışlar. İnşallah başarılı olurlar. İşin asıl önemli tarafı böyle bir fuara bu arkadaşlarımızı getirecek sivil toplum kuruluşlarımınız, devlet destlerimizin olması" ifadelerini kullandı.

Karsan: Otonom ve elektrikli otobüsler

Varank, Bursalı otobüs üreticisi Karsanın standında da incelemelerde bulundu. Karsan CEO'su Okan Baş ev sahipliğinde yürütülen görüşmede Varank, "Karsan, özellikle otobüs üretiminde Türkiye’nin gözbebeği firmalarından bir tanesi. Konvansiyonel otobüslerin yanında elektrikli ve otonom otobüslerin de üretiminde bir dünya markası olmak üzere çalışmalar yapıyor. Külliyemizin bahçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Karsan’ın otonom bir otobüsünü deneyimlemiştik. İşte o otobüsü dünyanın her tarafına satmak için gayret ediyorlar" dedi.

Varank, Karsan'ın ABD pazarına yönelik sunumuna dikkat çekerek, "Bu, Türkiye’nin teknolojide ne kadar seviye yükselttiğinin bir göstergesi. Biz Türk marklarının dünyanın her tarafında bulunmasını, satış yapmasını önemsiyoruz. Daha önce Togg’u da bu fuarda tanıttığımızda dünyada ilgi çekmişti. Karsan otobüsleri de aynı ilgiyi burada görecek. Biz Karsan markasını dünyanın her yerinde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Karsan CEO'su Okan Baş, şirketin 27 ülkede faaliyet gösterdiğini, Avrupa pazar payının "yüzde 5 buçuklara" ulaştığını ve yaklaşık "2 bin 500 çalışana sahip olduklarını" belirtti. Baş, 2019'dan bu yana yılda yüzde 20-30 büyüme kaydettiklerini ve markayı küresel bir oyuncuya dönüştürmek için sürdürülen yatırımları vurguladı.

Vivoo ve sağlık teknolojileri

Varank, sağlık teknolojilerinin sergilendiği alanlarda da incelemelerde bulundu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, dünya çapında organ nakli ameliyatlarıyla tanınan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ile birlikte, ev konforunda sağlık taraması imkanları sunan Türk kadın girişimci Gözde Büyukacaroğlu tarafından kurulan Vivoo standını ziyaret etti.

CES 2026'da Türk girişimcilerin ve şirketlerin sergilediği yenilikçi ürünler, uluslararası sahnede Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin yükselişini gösterdi.

