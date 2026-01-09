IAC 2026 Antalya'da: Kacır'dan 'Dev Uzay Etkinliği'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olan Uluslararası Uzay Kongresi (IAC)'nin 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini açıkladı. Kacır, etkinliğin Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yükselişini küresel çapta duyuracağını vurguladı.

Hazırlıklar hızla sürüyor

Kongreye ilişkin hazırlıkların aralıksız devam ettiğini belirten Kacır, bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajansının bir araya geleceği organizasyon için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kongre Yönlendirme Komite Toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, etkinliğin kapsamı, lojistik ve işbirlikleri ele alındı.

Mehmet Fatih Kacır: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuracak dev bir etkinliğe imza atacağız.

Kacır ayrıca, "Dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi’ne, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya’da ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı. Etkinlik, Türkiye'nin uzay vizyonunu sergileyecek önemli bir platform olarak öne çıkacak.

