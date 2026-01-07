MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

MKE, kamu ve piyasadan topladığı hurdaları Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen tesislerinde işleyerek silah ve mühimmat üretiminde değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:14
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurum ve kuruluşlarından ile piyasadan temin ettiği hurdaları geri dönüşüm tesislerinde işleyerek savunma sanayine kazandırıyor. Bu süreç, hem ham madde tedarikinde dışa bağımlılığı azaltıyor hem de maliyet verimliliği sağlıyor.

Tesisler ve kapasite

MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen tesislerinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin en yetkin savunma geri dönüşüm merkezleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı ve sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına katkı sağladı.

Hurda çelik nasıl hammaddeden ürüne dönüşüyor?

Toplanan hurdalar, tesislerde uzman ekipler tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırılıyor ve ardından MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında 1250 derece sıcaklıkta ergitilen hurdalar, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.

Elde edilen çelik, 5,56 milimetre ile 155 milimetre arasındaki tüm silah sistemlerinde; hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinde kullanılıyor. Bu üretim döngüsü, stratejik ham madde tedarikinde önemli bir rol oynuyor ve geri dönüşümden elde edilen gelirler AR-GE yatırımları ile yeni nesil savunma projelerine kaynak oluşturuyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve güvenli atık yönetimi

Geri dönüşüm süreci çevresel açıdan da katkı sağlıyor; enerji tüketimi ve karbon salımı azalırken, her bir ton metal geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun salınmasının engellendiği belirtiliyor. MKE, tehlikeli atıkların güvenli yönetimi ve çevre dostu üretim yaklaşımıyla ekosistemin korunmasına ve gelecek nesillere daha güçlü bir savunma mirası bırakılmasına odaklanıyor.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE), KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TOPLADIĞI HURDALARI KIRIKKALE...

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE), KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TOPLADIĞI HURDALARI KIRIKKALE, İZMİR-ALİAĞA VE KOCAELİ-SEYMEN’DEKİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNDE İŞLEYEREK SAVUNMA SANAYİSİNDE KULLANILAN SİLAH VE MÜHİMMAT ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİYOR.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ (MKE), KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN TOPLADIĞI HURDALARI KIRIKKALE...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Teknokent’in Yol Haritası Belirlendi — ALKÜ Ev Sahipliğinde İkinci Toplantı
2
MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor
3
ASELSAN'dan Murad AESA Radar: Modern Muharebede Yüksek Teknoloji
4
İnönü Üniversitesi'nde İBTAM Bayram Kızılaslan Laboratuvarı Ek Binası Açıldı
5
Uşak Üniversitesi USEC, MTKB Üyeliğine Kabul Edildi
6
GUHEM 2025’te 1 milyona yakın ziyaretçiyle Türkiye’nin uzay ve havacılık merkezi
7
Her Maile İzin Vermeyin: Kurumsal Maillere Yönelik Virüs Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları