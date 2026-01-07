MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurum ve kuruluşlarından ile piyasadan temin ettiği hurdaları geri dönüşüm tesislerinde işleyerek savunma sanayine kazandırıyor. Bu süreç, hem ham madde tedarikinde dışa bağımlılığı azaltıyor hem de maliyet verimliliği sağlıyor.

Tesisler ve kapasite

MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, Kırıkkale, İzmir Aliağa ve Kocaeli Seymen tesislerinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye'nin en yetkin savunma geri dönüşüm merkezleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı ve sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına katkı sağladı.

Hurda çelik nasıl hammaddeden ürüne dönüşüyor?

Toplanan hurdalar, tesislerde uzman ekipler tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırılıyor ve ardından MKE Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında 1250 derece sıcaklıkta ergitilen hurdalar, 3 bin tonluk preslerde şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.

Elde edilen çelik, 5,56 milimetre ile 155 milimetre arasındaki tüm silah sistemlerinde; hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinde kullanılıyor. Bu üretim döngüsü, stratejik ham madde tedarikinde önemli bir rol oynuyor ve geri dönüşümden elde edilen gelirler AR-GE yatırımları ile yeni nesil savunma projelerine kaynak oluşturuyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve güvenli atık yönetimi

Geri dönüşüm süreci çevresel açıdan da katkı sağlıyor; enerji tüketimi ve karbon salımı azalırken, her bir ton metal geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun salınmasının engellendiği belirtiliyor. MKE, tehlikeli atıkların güvenli yönetimi ve çevre dostu üretim yaklaşımıyla ekosistemin korunmasına ve gelecek nesillere daha güçlü bir savunma mirası bırakılmasına odaklanıyor.

