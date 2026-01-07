Alanya Teknokent’in Yol Haritası Belirlendi — ALKÜ Ev Sahipliğinde İkinci Toplantı

Alanya Teknokent’in yol haritası belirlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ikinci toplantıda Alanya Teknokent AŞ için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler netleştirildi. Toplantı; üniversiteler ile üretim sektörleri arasında iş birliğini güçlendirerek Alanya’nın teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemesini hedefliyor.

Kaymakam Öztürk: Teknokent bölgenin geleceğine yön verecek

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, toplantının şehir kalkınma vizyonu açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Öztürk, üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasının ortak aklıyla gerçekleştirilen iş birliğinin Alanya’yı bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında ileriye taşıyacağını; Teknokent’in yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesine, nitelikli istihdamın artmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacağına inandığını vurguladı.

Rektör Türkdoğan: Somut hedeflere odaklandık

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, kuruluş sürecinin ardından artık somut hedeflere odaklanan önemli bir aşamaya geçildiğini söyledi. Türkdoğan, Teknokent’i yalnızca fiziki alan olarak görmediklerini; akademi, kamu ve sanayinin etkin biçimde buluştuğu güçlü ve sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca, girişimcilerin Ar-Ge ve ticarileşme süreçlerine daha hızlı ve etkin destek sunacak bir yapı inşa edeceklerini belirtti.

Rektör Sağer ve ALTSO Başkanı Eray Erdem’in mesajları

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Teknokent’in akademik birikimi iş dünyasının dinamizmiyle buluşturarak girişimcilik ve inovasyonun merkezi olacağını; öğrenciler ve araştırmacıların fikirlerini somut projelere dönüştürme fırsatı yakalayacağını söyledi. ALTSO Başkanı Eray Erdem ise Alanya Teknokent AŞ ile üniversiteler ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin daha güçlü, sistematik ve kalıcı bir zemine taşınmasının hedeflendiğini; bunun Ar-Ge, inovasyon ve katma değerli projelerin teşvik edilmesini, yerel işletmelerin teknolojik kapasitesinin yükseltilmesini ve yeni yatırım ile istihdama katkı vereceğini kaydetti.

Teşekkür ve katılımcılar

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Teknokent AŞ’nin kurulmasına öncülük eden ve destek veren paydaşlara teşekkür etti. İsimler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Bakan Yardımcımız Muhammet Kasım Gönüllü, Antalya Valimiz Hulusi Şahin, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Vali Yardımcımız Mustafa Hulusi Arat, Alanya Kaymakamımız Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik, Alanya Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Turan Sağer ve ALTSO Başkanımız Eray Erdem yer aldı.

İkinci toplantıya Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Işık Bayraktar, Alanya Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Salih Tellioğlu ve akademisyenler katıldı.

