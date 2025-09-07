Bakan Kacır Gaziantep'te: Güvenilir Yapay Zeka ve Milli Teknoloji Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı kapanış konuşmasında yapay zeka uyarısında bulunurken, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve savunma sanayisindeki kazanımlarını anlattı.

Yapay Zeka Uyarısı

Kacır, yapay zeka asistanlarının hangi veri merkezinden beslendiğine dair somut bir bilginin olmadığını belirterek, "O kadar hızlı yanıt veriyor ki verdiği cevaba inanmamak çok zor. Dolayısıyla zihinlerin kolaylıkla yönlendirilebileceği bir dönemdeyiz. Bize düşen, güvenilir yapay zeka ortaya koyabilmektir, kendi değerlerimiz ve güvenilir veri kümeleriyle donatılmış yapay zeka geliştirmek zorundayız." dedi.

Bakan, internetin hakikat ile ilişkisini değiştirdiğini ve yapay zekanın bu dönüşümü daha da derinleştirdiğini vurgulayarak, dünyada "hiper ölçek" denilen veri merkezlerinin inşa edildiğini ve bu alanda bağımsızlık için adımların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Savunma Sanayi

Kapanış konuşmasında Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki 22 yıllık dönemde elde ettiği başarılara işaret ederek, "Dosta güven, hasımlarımıza endişe veren bir destan yazıyoruz" sözleriyle bu dönemin önemini özetledi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece savunma ile sınırlı olmadığını; sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında kritik ihtiyaçların yerli imkanlarla karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan, 2004 yılında başlayan yerli savunma üretimi kararı sürecine değinerek, o dönemdeki ithalata dayalı tedarik planlarının üzerinin çizildiğini ve "bütün bunları kendi imkanlarımızla geliştirerek üretmek zorundayız" anlayışının benimsendiğini hatırlattı.

Ekonomik ve Endüstriyel Başarılar

Kacır, bugünün Türkiye'sinin 40 milyar dolara yakın otomotiv ihracatı, 30 milyar dolardan fazla kimya ihracatı gerçekleştirdiğini; ticari araç üretimi, güneş paneli ve beyaz eşya üretiminde Avrupa'da öne çıktığını belirtti.

Savunma alanında, askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde Türkiye'nin bir numara olduğuna dikkat çeken Kacır, bu alanda ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Ayrıca savunma ve havacılık ihracatının 248 milyon dolardan 2024'te 7 milyar doların üzerine çıktığını ve 2025'te 9 milyar doların üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.

AR-GE yatırımlarının artışına da vurgu yapan Kacır, 22 yıl önce yılda 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamasının geçen yıl 16 milyar dolara çıktığını söyledi.

Gelecek Vizyonu

Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme oranının zaman içinde yüzde 20'lerden 80'lere yükseldiğini belirterek, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sağlığa ve finansa kadar tüm alanlarda yerli teknolojiler geliştirmenin amaçlandığını söyledi.

Konuşmasını, İmam Hatip neslinin milli savunma sanayisine katkı sunacağına dair inancını dile getirerek tamamlayan Kacır, "Allah'ın izniyle yapacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'te, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 22. İmam Hatipliler Kurultayı'nın kapanış programına katılarak konuşma yaptı.