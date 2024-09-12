Bakan Uraloğlu, 85 Milyon Vatandaşın Kimlik Bilgilerinin Çalındığı İddialarını Doğruladı: "Pandemi Sürecindeki Sızıntılar Doğru"

Bakan Uraloğlu'ndan Çarpıcı Açıklama: 85 Milyon Kimlik Bilgisi Çalındı mı?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalındığına dair iddiaları doğruladı. Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, sağlık sisteminden kaynaklanan veri sızıntısının pandemi dönemine dayandığını belirtti. İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları ve çalınan verilerle ilgili detaylar.

PANDEMİ SÜRECİNDEKİ VERİ SIZINTISI ONAYLANDI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin 85 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin hackerler tarafından çalındığına dair sorularına şu yanıtı verdi:

"Bu veri sızıntısı, pandemi sürecindeki sağlık sisteminden kaynaklanmaktadır. Bunun dışında, insanların güncel verilerinin çalındığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Pandemi döneminde bazı bilgilerin, çeşitli şekillerde elde edildiği doğru, ancak bu durum maalesef önlenememiştir."

Uraloğlu’nun açıklamaları, sağlık sistemindeki sızıntının geniş çaplı bir veri ihlali olarak değerlendirilebileceğini ortaya koyuyor. Bakan, güncel verilerin çalındığına dair herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını da sözlerine ekledi.

ÇALINAN VERİLERİN KAPSAMI VE DAĞILIMI

Son dönemde, bilgisayar korsanlarının çeşitli isimlerle adlandırdıkları dosyalarda topladıkları kişisel verilerle ilgili iddialar gündeme geldi. Çalındığı öne sürülen veriler arasında şu bilgiler yer alıyor:

108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası

kişiye ait T.C. kimlik numarası 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi

kişinin ikamet adresi 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası

Bilgisayar korsanlarının, bu verileri 'Yenilenmiş TC', 'Adres', 'GSM', '101m' ve 'GSM (ikinci dosya)' isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladığı iddia ediliyor. Çalınan bu bilgiler, birçok kişinin kişisel bilgilerini kapsayan geniş bir veri havuzunu oluşturuyor.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ SIZINTILARIN ARKA PLANI

Pandemi sürecinde sağlık sisteminde meydana gelen veri sızıntıları, bu alandaki güvenlik açıklarının ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne seriyor. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, sağlık verilerinin korunması konusunda yeterli önlemlerin alınmamış olması, bu tür sızıntılara yol açtı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, pandemi döneminde sağlık bilgilerinin çeşitli yollarla ele geçirilmiş olması, bu bilgilerin güncel ve kişisel verilerle karışmasına neden olmuş olabilir. Bu durum, veri güvenliğini sağlamada yaşanan eksikliklerin ve pandemi sürecinin getirdiği zorlukların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

ÇALINAN VERİLERİN TEHLİKESİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Çalınan kişisel verilerin boyutu ve kapsamı, bu bilgilerin potansiyel olarak kötüye kullanılma riskini artırıyor. Özellikle, T.C. kimlik numaraları, ikamet adresleri ve cep telefonları gibi kişisel veriler, kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi suçlarda kullanılabilir.

Bu tür veri ihlallerinin önüne geçmek için, güvenlik önlemlerinin artırılması ve veri koruma politikalarının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alacaklarını ve ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışacaklarını duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, veri güvenliği konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, devletin veri koruma konusunda tüm gerekli tedbirleri aldığını ve sızıntının önlenmesi için çabaların sürdüğünü belirtti.

Yılmaz’ın açıklamaları, devletin veri güvenliği konusunda ne kadar hassas olduğunu ve bu tür sızıntılara karşı mücadele etmeye devam edeceğini gösteriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları, pandemi sürecindeki sağlık sisteminden kaynaklanan veri sızıntılarının geniş çaplı bir veri ihlaline yol açtığını doğruladı.