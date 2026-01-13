BAÜN ve GMKA’dan Türkiye Siber Vatan Kapsamında Siber Güvenlik Protokolü

Balıkesir Üniversitesi ile GMKA, Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında öğrenciler için 'Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü' imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 17:24
Öğrenciler siber güvenlikte yetkinlik kazanacak

Balıkesir Üniversitesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında, Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanında yetkinlik kazanmasını hedefliyor.

Protokol ile amaçlanan başlıca hedefler arasında siber savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının artırılması ve yer alıyor. Bu kapsamda planlanan eğitim faaliyetleri, yürütülen programın merkezi unsurlarını oluşturacak.

Uygulama kapsamında BAÜN öğrencilerine yönelik eğitim, uygulama ve yetenek geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Program, Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülerek siber güvenlik alanında kariyer hedefleyen öğrencilerin erken dönemde desteklenmesini, potansiyel yeteneklerin tespit edilmesini ve uzmanlaşmalarının teşvik edilmesini amaçlıyor.

Rektörlükte düzenlenen imza töreninde protokolü Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman imzaladı. Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile GMKA temsilcileri de katıldı. İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

