BAÜN ve GMKA’dan Türkiye Siber Vatan Kapsamında Siber Güvenlik Protokolü

Öğrenciler siber güvenlikte yetkinlik kazanacak

Balıkesir Üniversitesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) arasında, Türkiye Siber Vatan Programı çerçevesinde "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol, üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanında yetkinlik kazanmasını hedefliyor.