Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı — Yapay Zeka Uyarısı

Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı

Bayburt’ta üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' başlıklı konferansta, öğrencilere yapay zeka destekli dolandırıcılık türleri ve bu risklere karşı alınabilecek siber güvenlik önlemleri anlatıldı.

Konuşmacı uyardı: Teknoloji kötüye kullanılabiliyor

Konferansa konuşmacı olarak katılan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi Başkomiser Yusuf Yılmaz, yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetli kişilerce nasıl kullanılabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, sahte ses ve görüntüler, oltalama (phishing) yöntemleri, deepfake içerikler ve diğer dijital dolandırıcılık türleri hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi verdi.

Yılmaz, özellikle gençlerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve güvenlik bilincinin artırılmasının önemine işaret etti.

Bireysel farkındalık ön planda

Konferansta, teknolojinin bilinçsiz kullanımının güvenlik açıklarına yol açabileceği ve bireysel farkındalığın dolandırıcılıkla mücadelede kritik rol oynadığı tekrarlandı. Öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri siber tehditler ile bunlara karşı alınabilecek somut önlemler hakkında detaylı yönlendirmeler yapıldı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

