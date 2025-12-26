DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,58 0,65%
ALTIN
6.225,26 -0,89%
BITCOIN
3.807.396,95 -0,96%

Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı — Yapay Zeka Uyarısı

Bayburt’ta üniversitelilere verilen konferansta Başkomiser Yusuf Yılmaz, yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:22
Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı — Yapay Zeka Uyarısı

Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı

Bayburt’ta üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' başlıklı konferansta, öğrencilere yapay zeka destekli dolandırıcılık türleri ve bu risklere karşı alınabilecek siber güvenlik önlemleri anlatıldı.

Konuşmacı uyardı: Teknoloji kötüye kullanılabiliyor

Konferansa konuşmacı olarak katılan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisi Başkomiser Yusuf Yılmaz, yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetli kişilerce nasıl kullanılabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, sahte ses ve görüntüler, oltalama (phishing) yöntemleri, deepfake içerikler ve diğer dijital dolandırıcılık türleri hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgi verdi.

Yılmaz, özellikle gençlerin dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve güvenlik bilincinin artırılmasının önemine işaret etti.

Bireysel farkındalık ön planda

Konferansta, teknolojinin bilinçsiz kullanımının güvenlik açıklarına yol açabileceği ve bireysel farkındalığın dolandırıcılıkla mücadelede kritik rol oynadığı tekrarlandı. Öğrencilere günlük hayatta karşılaşabilecekleri siber tehditler ile bunlara karşı alınabilecek somut önlemler hakkında detaylı yönlendirmeler yapıldı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLER YAPAY ZEKA DESTEKLİ DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Excalibur’un İlk Yapay Zekâlı Reklam Filmi Yayında
2
Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı — Yapay Zeka Uyarısı
3
TEKNOFEST 2025: Tekirdağlı Bozok Roket Takımı Türkiye Birincisi
4
İnovatif Fikirler Proje Pazarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu — Balıkesir Üniversitesi
5
Endüstriyel Sektörler Fuarı Balıkesir'de Gençlerle Buluştu
6
ASELSAN Gaziantep'te Kayar Bilezik Fabrikası İçin Ortaklık İmzalandı
7
Bakan Kacır: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' oldu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı