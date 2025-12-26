DOLAR
TEKNOFEST 2025: Tekirdağlı Bozok Roket Takımı Türkiye Birincisi

TEKNOFEST 2025 Roket Yarışması'nda Tekirdağ Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Bozok Roket Takımı 'Çetin 03' ile Türkiye birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:24
TEKNOFEST 2025: Tekirdağlı Bozok Roket Takımı Türkiye Birincisi

TEKNOFEST 2025'te Tekirdağlı Öğrencilerden Türkiye Birinciliği

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'nda, Tekirdağ Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Bozok Roket Takımı, kendi tasarlayıp ürettiği Çetin 03 adlı roketle Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okulda düzenlenen ödül töreni

Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonu olan TEKNOFEST 2025'te elde edilen başarı sonrası Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesinde Türkiye Roket Kategorisi 2025 Türkiye Şampiyonluğu Ödül Töreni düzenlendi. Programa öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri katıldı. Tören, öğrencilerin roketi tasarlama ve üretme sürecini anlatan video gösterimiyle başladı.

Diğer başarılar ve bölgesel etkisi

Aynı organizasyon kapsamında düzenlenen Robolig Yarışması'nda ise aynı okuldan Robolig Kızıl Pençe Takımı Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi. Elde edilen dereceler, Tekirdağ'ın bilim ve teknoloji alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vali Soytürk'ün değerlendirmesi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir hamle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla dünyanın dikkatini çeken bir noktaya gelindiğini ifade etti. Savunma sanayisinde elde edilen ihracat rakamlarının her geçen yıl arttığını belirten Soytürk, bu başarının arkasında Türk mühendislerinin emeği ve azmi olduğunu söyledi. Tekirdağ'da da savunma sanayine yönelik önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Soytürk, SAHA İstanbul ile kurulan iş birliklerinin kent sanayisine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Vali Soytürk, Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi öğrencilerinin ortaya koyduğu başarının gurur verici olduğunu belirterek gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının geleceğe umut verdiğini ifade etti. Öğrencileri, öğretmenleri ve emeği geçen hayırseverleri tebrik eden Soytürk, gençlere çalışmayı ve üretmeyi bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program, dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapılması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

TEKNOFEST’TE BÜYÜK GURUR: TEKİRDAĞLI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

