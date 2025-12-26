Excalibur’un İlk Yapay Zekâlı Reklam Filmi Yayında

Excalibur’un tamamı yapay zekâ ile üretilen yeni reklam filmi yayımlandı. Çalışma, markanın teknoloji odaklı yaklaşımını ve gelecek vizyonunu yansıtan bir iletişim projesi olarak öne çıkıyor.

Geleceği şekillendiren güç: Yapay zekâ

Filmin tamamının yapay zekâ ile üretilmesi, Excalibur’un teknoloji yaklaşımını yalnızca içerik düzeyinde değil, üretim sürecinin tamamında benimsemiş olduğunu gösteriyor. Yapay zekânın marka için stratejik bir unsur olduğu vurgulanırken, Excalibur’un bu dönüşüm sürecinde kullanıcılarına eşlik etmeyi hedeflediği mesajı net bir şekilde aktarılıyor.

Hayata güç katan performans

‘Excalibur: İş, Tasarım ve Oyunda Güç Budur’ söylemi, markanın ‘Oyunda Güç Budur’ konumlandırmasını sürdürürken, profesyonel kullanım alanlarındaki performans vurgusunu da öne çıkarıyor. Filmde iş dünyası, tasarım ve profesyonel üretim süreçleri gibi farklı senaryolarda Excalibur’un donanım kapasitesi, akıcı geçişler ve görsel kurgu eşliğinde aktarılıyor. Hız ve verimlilik arayan profesyoneller, üretken süreçlere odaklanan kullanıcılar ve tasarım beklentisi yüksek profiller için güçlü donanımın katkıları vurgulanıyor.

"Yapay zekâ ile markamızın iletişimini güçlendiriyoruz"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, filme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘’Yapay zekâyı iki yılı aşkın süredir pazarlama iletişimlerimizin merkezine alarak, markamızın anlatım gücünü dönüştürüyoruz. Yapay zekâ teknolojilerinin bugün geldiği seviye, bize bu filmimizi yapay zekâ ile üretme şansı verdi. Casper olarak yenilikçi teknolojileri yalnızca ürünlerimizde değil, markamızın hikâyesini anlatma biçiminde de cesurca kullanmaya devam ediyoruz.’’

EXCALİBUR’UN TAMAMI YAPAY ZEKÂ İLE ÜRETİLEN YENİ REKLAM FİLMİ YAYIMLANDI.