Excalibur’un İlk Yapay Zekâlı Reklam Filmi Yayında

Excalibur’ün tamamı yapay zekâ ile üretilen reklam filmi yayımlandı; marka teknoloji odaklı vizyonunu ve profesyonel performansını iş, tasarım ve oyun alanlarında sergiliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:26
Excalibur’un tamamı yapay zekâ ile üretilen yeni reklam filmi yayımlandı. Çalışma, markanın teknoloji odaklı yaklaşımını ve gelecek vizyonunu yansıtan bir iletişim projesi olarak öne çıkıyor.

Geleceği şekillendiren güç: Yapay zekâ

Filmin tamamının yapay zekâ ile üretilmesi, Excalibur’un teknoloji yaklaşımını yalnızca içerik düzeyinde değil, üretim sürecinin tamamında benimsemiş olduğunu gösteriyor. Yapay zekânın marka için stratejik bir unsur olduğu vurgulanırken, Excalibur’un bu dönüşüm sürecinde kullanıcılarına eşlik etmeyi hedeflediği mesajı net bir şekilde aktarılıyor.

Hayata güç katan performans

‘Excalibur: İş, Tasarım ve Oyunda Güç Budur’ söylemi, markanın ‘Oyunda Güç Budur’ konumlandırmasını sürdürürken, profesyonel kullanım alanlarındaki performans vurgusunu da öne çıkarıyor. Filmde iş dünyası, tasarım ve profesyonel üretim süreçleri gibi farklı senaryolarda Excalibur’un donanım kapasitesi, akıcı geçişler ve görsel kurgu eşliğinde aktarılıyor. Hız ve verimlilik arayan profesyoneller, üretken süreçlere odaklanan kullanıcılar ve tasarım beklentisi yüksek profiller için güçlü donanımın katkıları vurgulanıyor.

"Yapay zekâ ile markamızın iletişimini güçlendiriyoruz"

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, filme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘’Yapay zekâyı iki yılı aşkın süredir pazarlama iletişimlerimizin merkezine alarak, markamızın anlatım gücünü dönüştürüyoruz. Yapay zekâ teknolojilerinin bugün geldiği seviye, bize bu filmimizi yapay zekâ ile üretme şansı verdi. Casper olarak yenilikçi teknolojileri yalnızca ürünlerimizde değil, markamızın hikâyesini anlatma biçiminde de cesurca kullanmaya devam ediyoruz.’’

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

