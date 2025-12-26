DOLAR
YEDAŞ'ın Yapay Zekâ Başarısı: İki Prestijli Ödül

Samsun merkezli YEDAŞ, NEBULA & YEDAŞ AI ile Best AI Powered Decision & Management ve 2025 Yapay Zekâ Yılı Projesiyle Best in New Ways of Work üçüncülüğü kazandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:34
YEDAŞ'ın Yapay Zekâ Başarısı: İki Prestijli Ödül

YEDAŞ'ın yapay zekâ vizyonu iki prestijli ödülle taçlandı

Samsun merkezli elektrik dağıtım firması, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki yenilikçi uygulamaları sayesinde ulusal ölçekte dikkat çeken bir başarıya imza attı. Şirket, NEBULA & YEDAŞ AI Projesi ile Future of AI & Cloud Zirvesinde Best AI Powered Decision & Management ödülünü alırken, IDC Technology Symposiumda 2025 Yapay Zekâ Yılı Projesiyle Best in New Ways of Work kategorisinde üçüncülük elde etti. Bu iki ödül, YEDAŞ'ın teknoloji odaklı dönüşüm stratejisinin geniş çevrede takdir edildiğini gösteriyor.

NEBULA & YEDAŞ AI Projesi: Bilgiye hızlı erişim ve süreçlerde verimlilik

NEBULA & YEDAŞ AI Projesi, çalışanların günlük operasyonlarında ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimi sadeleştiren, iş yükünü azaltan ve kurum içi bilgi paylaşımını güçlendiren bir yapay zekâ platformu olarak öne çıkıyor. Nebula AI Asistan sayesinde mevzuatlar, İK dokümanları ve kurum içi prosedürlere tek merkezden erişim sağlanıyor; yapay zekâ uygulamaları toplantı yönetimi, çağrı merkezi süreçleri ve planlama adımları gibi birçok alanda destek sunuyor. Bu bütünleşik yapı, süreçlerin daha hızlı ve verimli ilerlemesine katkı sağlıyor.

2025 Yapay Zekâ Yılı Projesi: Kurumsal bilincin yaygınlaşması

2025 Yapay Zekâ Yılı Projesi, çalışanların yapay zekâyı iş süreçlerine etkin şekilde entegre etmesini hedefleyen kapsamlı bir gelişim yılı olarak dikkat çekiyor. Eğitimler, atölyeler, seminerler, yarışmalar ve dış paydaşlarla yürütülen iş birlikleriyle desteklenen program, kurum içinde yapay zekâ bilincinin yaygınlaşmasını sağlıyor. Farklı birimlerde görev alan Anahtar Kullanıcılar ise bu dönüşümün günlük iş akışlarına yerleşmesinde kilit rol oynuyor.

YEDAŞ'tan değerlendirme

Mehmet Sami Ensari, YEDAŞ BT ve Dijital Dönüşüm Koordinatörü alınan ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Her iki projemiz de şirketimizde uzun süredir devam eden çalışmaların önemli bir yansıması niteliğinde. Teknolojiyi süreçlerimize entegre ederken önceliğimiz, operasyonel verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerimizi yalınlaştırmak, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak oldu. Elde edilen bu sonuçlar, ekiplerimizin ortaya koyduğu yoğun emeğin ve kurum genelinde benimsenen dönüşüm anlayışının somut bir göstergesi niteliğinde. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ uygulamalarını daha geniş alanlarda kullanarak kurumsal gelişimi desteklemeye devam edeceğiz

Bu ödüller, YEDAŞ'ın teknoloji kullanımını işin merkezine alan stratejik yaklaşımının ve kurumsal dönüşüm çalışmalarının somut bir sonucunu temsil ediyor. Şirket, yapay zekâ tabanlı çözümleri daha geniş alanlarda uygulayarak verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflemeye devam ediyor.

