Iğdır Üniversitesi'nde 35 metrekarelik baz istasyonu yeri ihaleye çıkıyor

İhale Detayları

Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü içinde bulunan bir alanı baz istasyonu kurulumu amacıyla kiraya verme kararı aldı. Kampüs içinde, Iğdır Meslek Yüksekokulu yanında yer alan 35 metrekarelik alan ihale ile baz istasyonu yeri olarak tahsis edilecek.

Başvuru ve Bilgi

İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirlenen süre içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. İhale sürecine ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru koşulları için Iğdır Üniversitesi’nin resmi internet sitesi ve ilan panoları üzerinden yayımlanacak duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

