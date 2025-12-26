DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,6 0,6%
ALTIN
6.224,97 -0,89%
BITCOIN
3.805.047,39 -0,9%

Iğdır Üniversitesi'nde 35 metrekarelik baz istasyonu yeri ihaleye çıkıyor

Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'ndeki 35 metrekarelik alanı baz istasyonu kurulumu için ihaleye çıkarıyor; başvuru koşulları üniversitenin duyurularında.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:03
Iğdır Üniversitesi'nde 35 metrekarelik baz istasyonu yeri ihaleye çıkıyor

Iğdır Üniversitesi'nde 35 metrekarelik baz istasyonu yeri ihaleye çıkıyor

İhale Detayları

Iğdır Üniversitesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü içinde bulunan bir alanı baz istasyonu kurulumu amacıyla kiraya verme kararı aldı. Kampüs içinde, Iğdır Meslek Yüksekokulu yanında yer alan 35 metrekarelik alan ihale ile baz istasyonu yeri olarak tahsis edilecek.

Başvuru ve Bilgi

İhaleye katılmak isteyen firmaların, belirlenen süre içerisinde gerekli belgelerle başvuru yapmaları gerekiyor. İhale sürecine ilişkin tüm ayrıntılar ve başvuru koşulları için Iğdır Üniversitesi’nin resmi internet sitesi ve ilan panoları üzerinden yayımlanacak duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE BAZ İSTASYONU YERİ İHALEYE ÇIKIYOR

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ’NDE BAZ İSTASYONU YERİ İHALEYE ÇIKIYOR

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır Üniversitesi'nde 35 metrekarelik baz istasyonu yeri ihaleye çıkıyor
2
İnovatif Fikirler Proje Pazarı'nda Ödüller Sahiplerini Buldu — Balıkesir Üniversitesi
3
YEDAŞ'ın Yapay Zekâ Başarısı: İki Prestijli Ödül
4
Excalibur’un İlk Yapay Zekâlı Reklam Filmi Yayında
5
TEKNOFEST 2025: Tekirdağlı Bozok Roket Takımı Türkiye Birincisi
6
Bayburt’ta 'Görünmeyen Tehlike: Al Destekli Dolandırıcılık' Konferansı — Yapay Zeka Uyarısı
7
Endüstriyel Sektörler Fuarı Balıkesir'de Gençlerle Buluştu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı