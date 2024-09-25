DOLAR
34,11 -0,07%
EURO
38,26 -0,18%
ALTIN
2.915,54 0,04%
BITCOIN
2.169.315,25 0,96%

Bayraktar KIZILELMA'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar, testin multimedya sürecini yönetti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:56
Bayraktar KIZILELMA'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar KIZILELMA'nın İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü üretim prototipi, başarıyla ilk uçuş testini tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, test sürecini bizzat yönetti.

Test Süreci ve Sonuçlar

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, TC-ÖZB3 kuyruk numaralı prototip, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerin ardından ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar, test esnasında sistem tanımlama faaliyetlerinin de başarıyla yapıldığını belirtti.

"Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." - Selçuk Bayraktar

Geliştirilmiş Özellikler

Geliştirme sürecinde elde edilen deneyimlerle önemli iyileştirmeler yapıldı. Bayraktar KIZILELMA, yeni motoruyla ses hızına yaklaşma kabiliyetine sahipken, aerodinamik iyileştirmeleri sayesinde yüksek hızlarda manevra yeteneği artırıldı.

Tarihsel Anlamda İlkler

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 süresince dünya havacılık tarihinde ilklere imza attı. F-16 ve F-5 jetleriyle yapılan uçuşlar, geleceğin hava muharebesine yön verme potansiyeline sahip.

Stratejik Rol ve İhracat Başarıları

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin deniz gücünü artırarak Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir rol üstlenecek. Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir ve birçok ülkeye Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI araçları için ihracat anlaşmaları imzalamıştır.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini...

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayraktar KIZILELMA'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı
2
KTÜ'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti için Robotik Köpek ve Yapay Zeka Projesi
3
Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı
4
Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi
5
Türk Savunma Sanayisi ADEX 2024 Fuarı'nda Rekor ile Temsil Edilecek
6
iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü
7
Mersin'de Drone Şampiyonası Tamamlandı

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!