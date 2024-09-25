Bayraktar KIZILELMA'nın Üretim Prototipi İlk Uçuş Testini Başarıyla Tamamladı

Bayraktar KIZILELMA'nın İlk Uçuş Testi Başarıyla Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü üretim prototipi, başarıyla ilk uçuş testini tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, test sürecini bizzat yönetti.

Test Süreci ve Sonuçlar

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, TC-ÖZB3 kuyruk numaralı prototip, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerin ardından ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar, test esnasında sistem tanımlama faaliyetlerinin de başarıyla yapıldığını belirtti.

"Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." - Selçuk Bayraktar

Geliştirilmiş Özellikler

Geliştirme sürecinde elde edilen deneyimlerle önemli iyileştirmeler yapıldı. Bayraktar KIZILELMA, yeni motoruyla ses hızına yaklaşma kabiliyetine sahipken, aerodinamik iyileştirmeleri sayesinde yüksek hızlarda manevra yeteneği artırıldı.

Tarihsel Anlamda İlkler

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 süresince dünya havacılık tarihinde ilklere imza attı. F-16 ve F-5 jetleriyle yapılan uçuşlar, geleceğin hava muharebesine yön verme potansiyeline sahip.

Stratejik Rol ve İhracat Başarıları

Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'nin deniz gücünü artırarak Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir rol üstlenecek. Baykar, 2023 yılında 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir ve birçok ülkeye Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI araçları için ihracat anlaşmaları imzalamıştır.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.