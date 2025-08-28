Bayraktar: TEKNOFEST Mavi Vatan Geleceğin Keşifçilerini Yetiştiriyor

TEKNOFEST Mavi Vatan'da Bayraktar'dan Gençlere Çağrı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde konuştu.

"Bir çocuk gelsin, bir gemiye binsin, belki Barbaros Hayrettin'in yaptığı gibi nice keşiflere imza atacak."

Denizcilik ve Teknolojiye Yönelik Vurgu

Bayraktar, konuşmasında gençleri denizle ve teknolojik çalışmalara dahil olmaya davet etti. Mesajında geleceğin keşiflerinin bugün atılacak adımlarla şekilleneceğini ifade etti.

Haber metninde ayrıca "Baykar, dünyanın en büyük insansız..." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (sol 2), alandaki stantlarda incelemelerde bulundu. Bayraktar'a Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu (solda) eşlik etti.