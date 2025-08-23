DOLAR
Bilecik Harmankaya'da Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği: Uluslararası Park Başvurusu

Bilecik Harmankaya Kanyonu'nda bilim insanları ve gökyüzü tutkunları buluştu; bölgenin Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı tescil başvurusu sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 02:33
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 02:56
Bilecik Harmankaya'da Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Bilecik'te bilim insanları ve gökyüzü tutkunları Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda düzenlenen karanlık gökyüzü gözlem etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, Bilecik Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Yenipazar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Vali Faik Oktay Sözer'in değerlendirmesi

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nın uluslararası düzeyde bir 'Karanlık Gökyüzü Parkı' olarak tescillenmesi için başlattığımız süreç, bu alandaki kararlılığımızın en önemli göstergesidir. Bu süreçte bilimsel ölçümlerden uluslararası başvurulara kadar tüm aşamaları dikkatle yürütüyoruz. Bugün düzenlenen bu etkinlik ise sadece gökyüzüne bakmak değil aynı zamanda doğa ile bütünleşmek, bilim ve kültürü buluşturmak, çocuklarımızdan gençlerimize kadar herkese farklı bir ufuk açmak için çok kıymetli bir adımdır. 3 gün boyunca yapılacak olan atölyeler, gözlemler ve yürüyüşlerle gökyüzünün ve doğanın bize sunduğu zenginlikleri hep birlikte deneyimleyeceğiz.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden

Kanyon kanyoning, trekking, kamp ve karavan faaliyetleri için son derece elverişli olması ilçe adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Küçük bir ilçe olabiliriz ama bu yıl ilkini gerçekleştirmekte olduğumuz etkinlik ile astronomi turizminde biz de varız dedik. Etkinliğimiz içinde yer alan astrofotoğrafçılık atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları gibi faaliyetlerden keyif almanızı, güzel anılar biriktirerek buradan ayrılmanızı temenni ediyorum.

BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram

Etkinlik yalnızca teleskoplarla gökyüzünü izlemekten ibaret değil; aynı zamanda gençlerin hayal gücünü besleyen, merakını teşvik eden ve toplumun her kesimini bilimle buluşturan güçlü bir öğrenme ortamı sunuyor. İlk etapta biz buranın ışık kirliliği ölçümlerini yaptırdık ve uluslararası standartlarda çok az ışık kirliliğine sahip bir bölge olduğunu tescilledik. Buranın da Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı olabilmesi için tesciline başvurduk. Seçtiğimiz takvim de oldukça önemli. Çünkü berrak bir gökyüzü ve asteroid yağmurlarının olduğu bir anı seçtik. Yılın en güzel bölümlerinden bir tanesi. Muhteşem bir coğrafya. Biz buraya hem gökyüzü tutkunlarını hem de doğa tutkunlarını Harmankaya Tabiat Parkı'na bekliyoruz.

Katılımcılar ve etkinlik programı

Astroder ve Kozmik Anafor üyesi Hilal Fidan, Harmankaya'nın ışık kirliliğinden azade bir yer olduğunu ve bölgede muhteşem bir gökyüzü bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilim insanları ve gökyüzü tutkunları, 3 gün sürecek etkinliklerde teleskoplarla gezegen ve derin uzay gözlemi, radyo teleskobuyla ISS bağlantısı, güneş saati ile gök atlası yapımı, doğa yürüyüşleri ve astronomi atölye sunumları gibi faaliyetlerde bulunacaklar.

Bilecik Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Yenipazar Belediyesi işbirliğinde Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda "Karanlık gökyüzü gözlem" etkinliği gerçekleştirildi.

