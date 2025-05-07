Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde "3. Bilim ve Kültür Şenliği" Başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği" açılışı yapıldı. Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Şenliğin ilerleyen bölümlerinde üniversitenin tanıtım filmi gösterildi, arp dinletisi yapıldı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Aygöl'den Önemli Açıklamalar

Programda konuşan Vali Şefik Aygöl, Bilecik'in "teknoloji şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Bilim ve kültürün milletlerin geleceğini şekillendirmedeki önemine dikkat çeken Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ölçekte rekabetin bilim ve inovasyon üzerinden şekillendiği bir çağda, üniversitelerimizin sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda özgün araştırmalar, yenilikçi projeler ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla öne çıkmaları büyük önem taşımaktadır."

Prof. Dr. Kaplancıklı'nın Vurgusu

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da bilim, kültür ve sanatın üniversitenin temel değerleri olduğunu belirtti. Kaplancıklı, bilimin ışığını kültürle buluşturmanın önemini aktararak şunları kaydetti:

"Bilecik, tarihiyle, kadim kültürüyle ve medeniyetimize katkılarıyla bize büyük sorumluluk yüklemektedir. Bizler, Şeyh Edebali'nin 'Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.' sözünü şiar edinerek, bilimsel üretimimizi kültürel mirasımızla harmanlayan bir anlayışı üniversitemizde hâkim kılmaya çalışıyoruz."

Şenliğin Açılış Kurdelası Kesildi

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Ardından Vali Aygöl ve beraberindekiler, meydana kurulan stantları gezerek etkinlikleri inceledi.

Etkinliğe; Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte birçok kurum müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlik, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği"nin açılışı yapıldı.