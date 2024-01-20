Bilim dünyasında bir ilk! Klonlanan bir maymun erişkinliğe kadar yaşadı!

Şu anda üç yaşında olan klonlanmış bir maymun, erişkinliğe kadar hayatta kalan ilk maymun oldu. Retro adı verilen maymun, Çin'in önde gelen bilim akademisindeki bilim insanları tarafından klonlandı. Bu rhesus maymununun başarılı bir şekilde klonlanması ve yetişkinliğe kadar hayatta kalabilmesinin, gelecekteki klonlama girişimlerinin daha da ileriye götürülmesine yardımcı olması bekleniyor.

Bilim insanları Retro'yu ilk kez üç yıl önce klonladılar ve bulgularını yaklaşık iki yaşındayken kaleme almaya başladılar. Ekip, Retro'nun ancak geleneksel klonlama yöntemine fazladan bir adım ekledikten sonra başarıyla doğduğunu söylüyor. Retro'yu tekrar klonlayabilirlerse ve daha fazla özdeş klon yapabilirlerse, klonlama çalışmalarının çok daha kolay hale gelmesine yardımcı olabilecek.

Ekip, yaptığı açıklamada, Retro gibi klonlanmış maymunların kullanılmasının, genetik farklılıkların sonuçlara müdahale etmesinden endişe etmek zorunda kalmadan hastalıkların ve ilaç etkinliğinin daha iyi incelenmesine de olanak sağlayabileceğini belirtti. Retro, şimdiye kadar başarıyla klonlanan ikinci primat türü, kendi türünün ilk örneği ve şimdiye kadar zamanın testine dayandı.





KLONLAMA NE İŞE YARAYACAK?

Retro gibi Rhesus maymunları, insanlarla çok benzer bir genetik yapıya sahip oldukları için insan enfeksiyonlarını ve bağışıklık tepkilerini incelemeye yardımcı olmak için sıklıkla kullanıldı. Bununla birlikte, insanlar gibi bu maymunların da farklı genleri olabilir ve bu da vücutlarının çeşitli hastalıklara farklı tepki vermesine neden olabilir.

Bu nedenle, Retro gibi klonlanmış maymunlara daha istikrarlı bir erişimin olması, çeşitli genlerin farklı hastalıklarla nasıl etkileşime girebileceği konusundaki endişeleri ortadan kaldırabilir ve böylece araştırmacıların tıbbi araştırmaları daha iyi kontrol etmelerini sağlayabilir. Bu tür bir başarının insan klonlamanın önünü açma ihtimali de bulunuyor.

Elbette insanların klonlanmasına ilişkin çeşitli endişeler ve etik sorular bulunuyor. Ancak bilim insanlarının Retro ve maymunların klonlanmasında böylesine büyük bir başarı elde etmesiyle, insan klonlamanın tamamen masadan kaldırıldığını görmek pek mümkün görünmüyor.

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