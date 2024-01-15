Bilim insanları göre Uranüs'ün gaz ve çürümüş yumurta gibi kokuyor!

Uranüs'te tespit edilen kimyasal yapı, gaz devinin büyük olasılıkla insan gazı veya çürümüş yumurta gibi koktuğunu gösteriyor.

Gökbilimciler, Hawaii'deki Gemini North teleskobunda bulunan Yakın Kızılötesi İntegral Alan Spektrometresi (NIFS) adlı bir araç kullanarak Uranüs'te bulunan bulut örtüsünün hidrojen sülfür gazından oluştuğunu tespit etmeyi başardılar.

Bu gaz, çürüyen yumurtalara kendine özgü ve kötü kokusunu veren bileşen olarak biliniyor. Araştırmacılar, Uranüs'ün atmosferinin derinliklerine inecek olsaydık, koku yüzünden muhtemelen kusacak gibi hissedeceğimizi söylüyorlar. Bazıları ise bu kokuyu insan gazı kokusuna benzetiyor.





BİLİM İNSANLARIA GÖRE İDRAR GİBİ DE KOKABİLİR

Ancak uzayda bulunan tek kokan gök cismi Uranüs değil. Kuyruklu yıldızların gaz halelerinde de hidrojen sülfür, amonyak ve kötü kokular yayan diğer moleküller bulunuyor. Neyse ki bu halelerde yüksek oranda su buharı da bulunduğundan kokular muhtemelen çok zayıf olacak.

Bazı araştırmacılar, Uranüs'ün idrar gibi kokabileceğine de inanıyor. Zira Uranüs ve Neptün'ün bulutlarında amonyak buzu olabilir. Bu da çürüyen yumurta kokusuna eşlik edecek başka bir kokulu aroma sağlar.