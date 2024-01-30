Microsoft, iPhone ve Android uygulamalarına Copilot Pro desteği ekliyor!

Microsoft'un yapay zekâ destekli Copilot Pro hizmetine abone olanlar artık iOS ve Android uygulamaları üzerinden tüm Pro özelliklerine erişebilecek. Microsoft, şirketin daha önce söz verdiği gibi iki mobil uygulamaya Pro desteğini ekledi.

Copilot Pro, ücretsiz Copilot hizmetinin premium versiyonudur ve sorularınızı yanıtlamak, taleplerinize yanıt vermek ve metin ve görüntüler oluşturmak için üretken yapay zekâ akıllıları sağlar. Pro sürümü, ücretsiz sürüme göre şu gelişmiş özellikleri sunacak:

Yoğun zamanlarda GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya daha hızlı performans ve öncelikli erişim.

Belirli Microsoft 365 uygulamalarında Copilot kullanılabilirliği (Microsoft 365 Bireysel veya Aile aboneliği gerekl olacak)

Designer (eski adıyla Bing Image Creator) kullanarak günde 100 destek ile daha hızlı yapay zekâ görüntüsü oluşturma.

Microsoft'a göre, tıpkı ChatGPT Pro'da olduğu gibi, yeni bir Copilot Builder aracı aracılığıyla kendi özel ve uyarlanmış Copilot GPT'lerinizi oluşturma olanağı da gelecek.





PRO SÜRÜMÜ OTOMATİK OLARAK GÖRÜNECEK

Copilot'un hem ücretsiz hem de ücretli sürümlerine internet üzerinden, Windows 10 ve 11'deki bir Görev Çubuğu simgesi aracılığıyla ve şimdi de iPhone ve Android uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Copilot Pro internet sitesinde Pro aboneliğine kaydolduktan sonra, Pro sürümü otomatik olarak internet sitesinde, Windows Görev Çubuğunda ve mobil uygulamalarda görünecek.

Copilot'u gün içinde sürekli kullanmıyorsanız ve GPT-4 öncelikli erişimine ve hızlı görüntü oluşturmaya ihtiyacınız yoksa, bu noktada tek gerçek fayda Microsoft 365 ile entegrasyonu olacak. Microsoft 365 Bireysel veya Aile'ye abone değilseniz, ayda 20 dolar tasarruf edebilir ve Pro sürümünü şimdilik atlayabilirsiniz.

Microsoft 365'e abone olanlar Word, Excel, PowerPoint ve Outlook'ta yapay zekâ destekli yardım alabilecek. Özellikle Copilot Pro, Word'de metin yazıp düzenlemenize ve belgeleri özetlemenize, Excel'de formüller oluşturmanıza ve verileri analiz etmenize, PowerPoint'te sunumlar oluşturmanıza ve Outlook'ta yanıt taslakları hazırlamanıza ve gelen kutunuzu düzenlemenize yardımcı olacak.